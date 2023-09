“La sua fine”: la carriera di Pogba è al capolinea

Tiene banco in casa Juventus la situazione di Paul Pogba dopo il fulmine a ciel sereno della positività al doping. La sentenza sul francese

Sebastien Frey è intervenuto ai microfoni di TV Play. Anche l’ex portiere francese si è espresso sul caso Pogba che ha travolto il mondo Juve.

“È un dispiacere vedere Pogba in questa situazione. – ha dichiarato Frey – Vedeva la luce in fondo al tunnel… In caso di doping la Juventus ha il diritto di chiedere un risarcimento danni al pari dei suoi sponsor. Il rapporto si potrebbe chiudere anche immediatamente se non erro, questa storia potrebbe togliergli tutto. Potrebbe essere purtroppo la sua fine“.

Retroscena, poi, sull’ex CT francese Domenech: “In Francia io sono stato fatto fuori da Domenech perché giocavo in Italia e lui odiava gli italiani. Faceva teatro e si era convinto che gli astri condizionassero le prestazioni. Sono le pazzie di un personaggio. Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia“.

“Gli dissi in Under 21 che non volevo più giocare con lui. – ha concluso l’ex portiere – Mi obbligava a saltare la partita dell’Inter e ci metteva in panchina. Eravamo io e Dalmat. Mi disse che non poteva vedere gli italiani ed in questo modo faceva un dispetto agli italiani”.