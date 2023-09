Ha confessato tutto, sentenza UFFICIALE: arriva la maxi squalifica

Il caso ritorna a calamitare l’attenzione mediatica: la sospensione di cinque mesi ora è ufficiale

Dopo la pausa Nazionale, i maggiori campionati sono pronti a riaprire i battenti. C’è molta attesa per il quarto turno di Serie A, che potrebbe ridisegnare in maniera importante le gerarchie al vertice. In queste ore, però, a prendersi le luci della ribalta sono soprattutto le vicende extra-campo. In Italia ma anche all’estero.

A tal proposito, non è affatto passata sotto silenzio l’ultima decisione della Federcalcio inglese. Proprio in questi minuti è stata infatti resa nota la squalifica di cinque mesi del difensore del Nottingham Forest Harry Toffolo, punito dalla Federcalcio inglese per aver infranto le regole sulle scommesse per 375 volte. Ritorna dunque l’incubo calcioscommesse.

Toffolo, infatti, tra il 22 gennaio 2014 e il 18 marzo 2017 ha violato la regola E1 della FA che in un comunicato ha reso noto che le motivazioni sulla sentenza definitiva saranno pubblicate a tempo debito. La squalifica del difensore, punito anche con una multa di 20.956 sterline, è stata comunque sospesa fino alla stagione 2024-25. Il doppio verdetto è stato emesso da una commissione indipendente che ha giudicato sul da farsi. Ricordiamo che Toffolo aveva rivelato di aver scommesso negli anni in cui militava nel Norwich City, tra le cui fila è rimasto dal 2014 al 2018 ma con parentesi in prestito anche allo Swindon Town, Rotherham United, Peterborough United e Scunthorpe United.