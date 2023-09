Georgina Rodriguez si tuffa in acqua senza costume: che curve

Georgina Rodriguez, per lei l’estate non è ancora finita: momenti di relax al mare, ma il costume questa volta non c’è

In qualsiasi occasione, dagli eventi mondani più seguiti, agli shooting fotografici fino ai momenti di vita privata, Georgina Rodriguez non passa proprio mai inosservata. La modella e influencer ispano-argentina, compagna di vita di Cristiano Ronaldo, è ormai una delle bellezze planetarie più celebrate e in vista.

Personalità riconosciuta in ogni dove, continua a macinare fan all’impazzata sui social. Su Instagram, sta scalando sempre più la classifica delle bellezze più cliccate, arrivata a oltre 51 milioni di followers. Un nome che è diventato un brand in tutto e per tutto, esattamente come quello del suo compagno CR7. E la 28enne non perde mai occasione di sfoderare tutto il suo fascino irresistibile.

Nel corso delle vacanze, per diverse settimane ha tenuto banco in Sardegna, con scatti micidiali a bordo dello yacht noleggiato insieme a Ronaldo e ai figli. Qualche giorno fa, poi, l’abbiamo vista al Festival del Cinema di Venezia, elegantissima e seducente come suo solito. Georgina non si smentisce proprio mai e conferma tutto questo anche negli ultimi post sul web, in cui appare in una veste decisamente insolita ma non per questo meno sensuale, anzi.

Georgina Rodriguez, aderenze micidiali: scollatura prorompente come sempre

Immagini che arrivano dal sud della Spagna, precisamente dall’Andalusia. In uno scenario incantato, Georgina si lancia in uno shooting spregiudicato, godendosi la spiaggia e tuffandosi in acqua senza costume.

Addosso a lei, un semplice completino da yoga, con top e shorts aderenti quanto basta per esaltare le sue curve stratosferiche e vertiginose. La scollatura come sempre fa un certo effetto, il top sapientemente sbottonato è un dettaglio che accende in un attimo la passione e la fantasia dei tantissimi ammiratori dei social. In poco tempo, da tutto il mondo, arrivano like e commenti entusiasti a pioggia, ma non è certo una novità per lei.