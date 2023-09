Dramma Richarlison, la confessione: “Ho bisogno d’aiuto psicologico”

Richarlison in larcrime, le parole dell’attaccante brasiliano: “Ho bisogno di aiuto psicologico”

Lacrime all’uscita dal campo e la rivelazione: “Ho bisogno di aiuto psicologico”. A parlare è Richarlison, attaccante del Tottenham e della nazionale brasiliana, che ha espresso tutto il suo disagio.

L’attaccante è intervenuto ai microfoni di ‘O Globo’ dopo quello che è stato il suo pianto al momento dell’uscita dal campo nella sfida contro la Bolivia. La gara è stata vinta per 5-1 dal Brasile che, con la vittoria contro il Perù nella seconda giornata, si è portato in testa al girone sudamericano. Il giocatore ha raccontato di momenti difficili vissuti dentro e fuori dal campo. La scorsa stagione, dopo essere stato acquistato dal Tottenham per quasi 60 milioni di euro, Richarlison non è mai riuscito a segnare un gol in Premier League.

“Ho attraversato un periodo turbolento fuori dal campo negli ultimi cinque mesi – ha detto – Ora le cose a casa sono un po’ più stabili. Le persone che tenevano d’occhio solo i miei soldi non mi sono più vicine. Tornerò in Inghilterra e cercherò aiuto psicologico, per rafforzare la mia mente. Ecco di cosa si tratta, tornare più forte”.