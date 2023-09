Caso Pogba: “Sarà una separazione traumatica”

In casa Juventus tiene banco il caso relativo a Pogba: il centrocampista è risultato positivo all’anti-doping dopo la sfida del 20 agosto con l’Udinese

La Juventus deve gestire il caso Pogba: è delle scorse ore la notizia della positività al test anti-doping a cui il giocatore è stato sottoposto dopo la partita di campionato con l’Udinese dello scorso 20 agosto.

In un periodo già non semplice per la Juventus, la società bianconera viene travolta dal caso relativo a Paul Pogba. Il centrocampista francese, reduce da una stagione falcidiata dai problemi di natura fisica, è stato fermato dall’anti-doping dopo il test a cui è stato sottoposto lo scorso 20 agosto dopo la prima partita di campionato contro l’Udinese.

In particolar modo, il giocatore ex Manchester United è risultato positivo al testosterone dopo il match con i friulani. La Juventus ha risposto alla nota del Tribunale Nazionale Antidoping con un comunicato ufficiale spiegando di riservarsi “di valutare i prossimi passaggi procedurali”.

La Juventus fa riferimento alla comunicazione del Tribunale Nazionale Antidoping che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping “ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Paul Labile Pogba”. Dalle analisi a cui il giocatore è stato sottoposto, è emersa la presenza di “metaboliti del testosterone di origine non endogena” che ha fatto così scattare il provvedimento di sospensione nei confronti del calciatore che – dal canto suo – ha chiesto di essere sottoposto a controanalisi.

Juventus, il rapporto con Pogba dopo la positività al doping

In merito è intervenuto Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, spiegando che per la vicenda Pogba “serve pazienza“.

Ai microfoni di Radio Radio, Agresti sottolinea che “il comunicato della Juventus è asettico, prende le distanze da lui”. Ecco perché secondo il giornalista questa vicenda potrebbe “portare ad una separazione traumatica tra club e giocatore”.

Tornato alla Juventus poco più di dodici mesi fa, nella scorsa stagione Paul Pogba è stato perseguitato dagli infortuni, riuscendo ad accumulare appena dieci gettoni di presenza tra campionato e coppe per un totale di 161 minuti trascorsi in campo. Quella appena iniziata doveva rappresentare la stagione del riscatto, ma questa vicenda rischia di compromettere il Pogba bis alla Juventus.