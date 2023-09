Qualificazioni Euro2024, Italia-Ucraina 2-1: la cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra l’Italia di Spalletti e l’Ucraina di Rebrov in tempo reale

L’Italia ospita l’Ucraina a Milano in una gara valida per il gruppo C di qualificazioni agli Europei del 2024. Una sfida molto delicata che potrebbe già indirizzare il girone dominato dall’Inghilterra che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Del Cerro Grande.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, reduci dal deludente pareggio esterno con la Macedonia del Nord all’esordio in panchina del nuovo commissario tecnico, hanno bisogno di una vittoria per agganciare i loro avversari al secondo posto in classifica – con una partita in meno – per evitare di dover passare per gli spareggi. Dall’altra i gialloblu di Sergey Rebrov, che vengono a loro volta da un bel pareggio contro l’Inghilterra capolista, sognano il colpaccio in trasferta che li avvicinerebbe moltissimo alla qualificazione diretta a Germania 2024. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1, ma anche in streaming su smartphone e tablet su Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra Italia e Ucraina in tempo reale.

Formazioni ufficiali Italia-Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. CT Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Yarmolenko; Dovbyk. CT Rebrov

CLASSIFICA GIRONE C: Inghilterra* punti 13, Ucraina 7, ITALIA** 4, Macedonia del Nord 4, Malta 0.

*Una partita in più

**Una partita in meno