Vlahovic ceduto a gennaio: l’offerta stravolge la Juve

Dopo le tentazioni estive, l’attaccante serbo potrebbe lasciare il club bianconero nella finestra invernale

Si è chiuso solo momentaneamente il tormentone Dusan Vlahovic che ha accompagnato la calda estate della Juventus. L’ex attaccante della Fiorentina, nonostante i sondaggi ricevuti e la corte avanzata soprattutto dal Chelsea per averlo, ha spinto per avere una nuova chance in maglia bianconera.

La sua scelta, accolta con grande entusiasmo dai tifosi juventini che temevano ad un certo punto di poterlo perdere nell’ambito di uno scambio con Romelu Lukaku, potrebbe non essere definitiva. Decisivo in tal senso sarà il rendimento che l’attaccante mostrerà da qui al prossimo gennaio, mese in cui si riaprirà il mercato di riparazione. Oltre alle valutazioni tecniche che il club bianconero farà nei suoi confronti di comune accordo con Massimiliano Allegri, tanto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, ad esempio, in Inghilterra c’è chi non si è arreso all’idea di poter ingaggiare il centravanti serbo. Oltre al Chelsea, infatti, un’altra società che più volte negli ultimi mesi è stata accostata a Vlahovic, è l’Arsenal. I ‘Gunners’, hanno ricominciato col piede giusto la nuova stagione, nella quale andranno a caccia della rivincita sul Manchester City dopo la beffa finale della scorsa Premier League.

Calciomercato Juve, nuova offerta dell’Arsenal per Vlahovic

Una rosa che si è arricchita grazie ad un mercato dispendioso che ha regalato a Mikel Arteta calciatori di altissimo calibro come Declan Rice.

Una richiesta del tecnico spagnolo che invece il club londinese non è riuscito a soddisfare, riguarda il reparto avanzato. Oltre all’arrivo di Kai Havertz, l’allenatore si sarebbe aspettato infatti una prima punta, preferibilmente un bomber puro con fisico e centimetri alla Dusan Vlahovic. Le alte richieste della Juve hanno però scoraggiato gli inglesi dall’intavolare una vera e propria trattativa.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, vi sarebbe ancora la piena volontà da parte dell’Arsenal di presentare una proposta economica per il serbo. Nonostante vi sia stata in passato l’apertura dei bianconeri alla cessione dell’attaccante dinnanzi ad offerte da oltre 70 milioni, è ancora prematuro pensare che la Juventus possa mantenere la stessa posizione anche in un mercato difficile come quello di gennaio.