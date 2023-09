Quanto vale la Juve oggi realmente? Azioni, rosa e capitalizzazione: ecco a quanto si può vendere

Exor smentisce una cessione della Juve, ma se fosse venduta quale potrebbe esser il prezzo? Azioni, valore rosa e capitalizzazione.

La notizia di una cessione della Juventus è stata smentita immediatamente da Exor: per ora il club bianconero rimane saldamente tra le mani della famiglia Agnelli. Tantissimi tifosi e non solo, però, si sono chiesti quale potrebbe essere il valore della Vecchia Signora sul mercato e, soprattutto, quale potrebbe essere la cifra che si incasserebbe in caso di cessione.

Una risposta certa non è facile da dare, tuttavia ci sono alcuni dati concreti da prendere in considerazione e che posso dare un’idea di massima del reale valore oggi del club. Inoltre, fattore non da sottovalutare, molto dipenderà anche dai risultati sportivi del club che, lo ricordiamo, quest’anno non giocherà le coppe europee.

Valore azioni Juve oggi: quanto valgono?

Il titolo, nella giornata di oggi, come riporta Milano Finanza, è “sulle montagne russe”: ha raggiunto il massimo a 0,33, salvo poi scendere a 0,317 dopo la secca smentita di Elkann riguardo alla cessione, per poi risalire nuovamente a 0,327.

È giusto ricordare che il valore del titolo è soggetto a moltissime oscillazioni.

Capitalizzazione Juventus 2023

La capitalizzazione della Juventus oggi è di 801,210,700 Euro. Questo dato è il valore in Borsa della società e chiaramente risente delle oscillazioni del mercato: il dato è derivante dalla quotazione del titolo moltiplicato per il numero delle azioni esistenti.

Rosa Juventus, quanto valgono i calciatori?

Secondo Transfermarkt, il valore attuale della rosa della Juventus è di 433,20 milioni di Euro. Spiccano, tra i tanti, i cartellini di Vlahovic (valutato 70 milioni), Bremer (40 milioni), Chiesa (40 milioni), Rabiot (40 milioni), ma anche qualche sorpresa, come ad esempio Fagioli (35 milioni) ed Illing (9 milioni). Interessante come il valore di Pogba, nonostante sia un’incognita dal punto di vista fisico, sia comunque di 15 milioni di Euro.

A quanto si può vendere?

Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’obiettivo sarebbe quello di ricavare 1,5 miliardi di Euro, tuttavia le perdite a 240 milioni, i ricavi leggermente inferiori ai 600 milioni di Euro ed un valore di borsa leggermente superiore agli 800 milioni (ma in calo rispetto ai 900 milioni di inizio 2023), lascerebbero presagire un reale valore inferiore.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, tuttavia la secca smentita di Exor sembra chiudere le porte a tutti i possibili acquirenti.