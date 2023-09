“La fine è vicina”: cessione Juventus, scoppia il caos

Le notizie sulla cessione della Juventus scatenano naturalmente il dibattito ovunque: i commenti social scettici sul futuro

La giornata si è aperta con una di quelle notizie destinate a far discutere. Secondo il ‘Giornale’, la famiglia Agnelli sarebbe all’opera per mettere la Juventus in vendita. Un cambiamento che sarebbe assolutamente epocale in tutti i sensi, considerando che il binomio va avanti da 100 anni.

La Exor tramite un portavoce ha prontamente smentito l’ipotesi di una cessione della Juventus. Ma è inevitabile che il tema in questo momento sia piuttosto caldo. Di sicuro, la Juventus sta vivendo un momento della propria storia piuttosto delicato. La fine della presidenza di Andrea Agnelli è stata segnata dalle polemiche per le note vicende extra campo, che hanno inciso non poco nelle difficoltà finanziarie attuali. Le quali, a propria volta, stanno influendo sugli sviluppi sportivi e rischiano di farlo ulteriormente.

Cessione Juventus, Elkann nella bufera: “Non gliene frega nulla”

La piazza social, come sempre avviene, recepisce immediatamente gli input dell’attualità e dunque i commenti sull’argomento impazzano. Su Twitter, la timeline pullula di post in cui il momento della Juventus viene inquadrato in maniera critica.

Un ribaltone per certi versi inevitabile, come scrive qualcuno, preannunciato dalla scelta della nuova dirigenza già in inverno e dalla situazione attuale. L’addio della famiglia Agnelli, per molti, rischierebbe di segnare la fine della grande epopea bianconera per come l’abbiamo conosciuta. E nel mirino finisce John Elkann, accusato di tenere poco alla squadra e di essere interessato a disfarsene il prima possibile. Ecco alcuni dei commenti principali:

Exor smentisce e sta nelle cose. Che avessero deciso di vendere la #Juventus mi sembrava chiaro fin da subito, altrimenti non avrebbero fatto una dirigenza di uomini di conto e non di calcio. Rimettere a posto i bilanci per poi cedere. Ci sta. — Raniero Altavilla (@AlfonsoRaniero) September 11, 2023

Non capirò mai che fastidio possa dare la #Juventus alla famiglia #Agnelli, è solo una minima parte del loro immenso impero.

Capisco solo che a John Elkann frega un cazzo di questa squadra, sarebbe il vero motivo. — Аmelio G. (@furiadicheb1985) September 11, 2023

Se la #Juventus fosse venduta sarebbe il tramonto definitivo — Quintino ⚪⚫ 🏌️ ⛳HCP 30.2 (@quintinocavallo) September 11, 2023

Speriamo 🤞 perché questi ultimi anni è stato un disastro con questa proprietà, ci vuole proprio una nuova guida.#Juventus https://t.co/JFlfkZ2j7B — ✨ALLEGRI OUT✨ (@DaniloneGobbone) September 11, 2023

Se fosse confermata la notizia di un possibile passo indietro degli #Agnelli in casa #Juventus avrebbe del clamoroso e segnerebbe la fine di un impero calcistico spesso al centro di scandali, inchieste e condanne.

Fino alla fine, che sembra davvero vicina. https://t.co/DUzQL3I22C — Andrea (@IlPartenopeo88) September 11, 2023