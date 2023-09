Esonero e ritorno Gattuso: domani l’annuncio

Il tecnico italiano è pronto a tornare in panchina: sembra davvero solo questione di ore per l’ex Valencia

La situazione è precipitata nelle ultime ore, ma il cambio in panchina sembrava davvero scontato da tempo.

Nell’ultima giornata di campionato d’altronde, era arrivato un netto 1-4 casalingo che non lascia scampo a Blanc. Stiamo chiaramente parlando del Lione, che nelle prime quattro partite di Ligue 1 ha collezionato solamente un punto. Un punto che lo pone all’ultimo posto in classifica.

Il cambio in panchina durante la sosta per le nazionali appariva, dunque, inevitabile: così nelle scorse ore tra i candidati alla successione dell’ex difensore dell’Inter è comparso il nome di Gennaro Gattuso. Il tecnico italiano, dopo l’avventura deludente con il Valencia, è pronto a tornare in panchina. Secondo Foot Mercato, l’ex Milan è diventato il favorito a guidare i francesi, con la pista Oliver Glasner sempre più fredda. Domani – si legge – dovrebbe arrivare l’annuncio dell’esonero di Blanc: il ritorno in panchina di Gattuso è dunque davvero vicino.