Dia, infortunio e mercato: cosa fare al Fantacalcio tra asta, svincolo e scambi

Boulaye Dia si sta trasformando in un caso al Fantacalcio: cosa fare tra asta, svincolo e scambi con l’attaccante della Salernitana

E’ iniziata nel peggiore dei modi la stagione di Boulaye Dia, nonostante un gol alla seconda giornata contro l’Udinese. L’attaccante senegalese autore di 16 gol e 6 assist nella scorsa stagione, ha già saltato l’ultima partita di campionato contro il Lecce per motivi disciplinari e ora dovrà fare i conti con un infortunio patito in nazionale.

Negli scorsi giorni la Salernitana ha comunicato, attraverso Morgan De Sanctis, che allo scadere del calciomercato il Wolverhampton ha presentato una proposta ufficiale per l’attaccante, che è sembrato più che intenzionato ad accettare, generando una spaccatura interna con la società.

Anche Paulo Sousa ha deciso di non convocarlo per la gara con il Lecce, dopo aver dichiarato che il calciatore non si era allenato a dovere, e il club ha già pronta anche una multa ai suoi danni. Ad aggiungere il danno alla beffa, è stata la lesione al retto femorale che lo ha costretto a tornare anzitempo in Italia per fermarsi ai box.

Dia, come muoversi al Fantacalcio tra asta, scambi e possibile svincolo

Per molti, dopo l’ultima stagione, Dia rappresentava un secondo slot alto al Fantacalcio. Un calciatore su cui investire cifre importanti del proprio budget, anche 75/80 crediti su 500. Per chi ha fatto l’asta dopo il gol all’Udinese, il valore si era ulteriormente alzato, ma tutto è cambiato nel giro di una decina di giorni.

Cosa bisogna fare ora con Boulaye Dia? Per chi deve ancora fare asta, il nostro consiglio è di prenderlo a prezzo di saldo. E’ molto probabile che in diverse leghe, specie quelle con modificatore o con meno di 10 partecipanti, vada al 6% del budget ora, circa 30 crediti su 500. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Sconsigliamo invece di investire oltre il 10% dei propri crediti (circa 50 crediti su 500).

Per chi l’asta l’ha già fatta, ma deve ancora fare quella di riparazione, il consiglio è quello di evitare lo svincolo, a meno che non recuperiate un numero importante di crediti che vi garantisca al 100% di prendere Romelu Lukaku tra gli svincolati. In caso contrario, tenetelo in rosa.

In ottica scambi, invece, ora Dia è fin troppo svalutato e rischiate di cederlo per giocatori di valore nettamente inferiore. Ecco perché, anche in questo caso, consigliamo di non toccarlo dalla vostra rosa e aspettare che tra 14 giorni torni a disposizione di Paulo Sousa.

A nostro avviso, infatti, la Salernitana ha fin troppo bisogno di Dia per salvarsi e, una volta rientrato dall’infortunio e chiarito il disguido con la società, tornerà in prima linea in Serie A. Se poi il calciatore dovesse tornare anche a segnare e voi aveste a disposizione una sessione scambi anche tra ottobre e novembre, potreste valutare di scambiarlo prima della Coppa d’Africa e, soprattutto, del calciomercato di gennaio.