Lukaku, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante della Roma

Uno dei protagonisti principali dell’ultima sessione estiva di mercato è stato, senza dubbio, Lukaku passato alla Roma

Ogni sessione estiva di mercato ha il suo tormentone che si rispetti; l’estate 2023 è stata caratterizzata, senza ombra di dubbio, dalla vicenda Romelu Lukaku. L’attaccante belga, uno dei centravanti più forti del campionato italiano, alla fine ha scelto la Roma per il proprio futuro.

Operazione chiusa negli ultimi giorni di mercato con il club giallorosso bravo a sfruttare l’occasione per regalare a Mourinho un giocatore in grado di cambiare la stagione dei giallorossi e alzare l’asticella degli obiettivi. La Roma vuole tornare in Champions e lottare, per arrivare in fondo, sia in Europa League sia in coppa Italia; traguardi raggiungibili grazie ai gol del centravanti belga.

Come ha giocato Lukaku nell’ultima partita: Roma Milan

La presentazione di Lukaku è arrivata direttamente all’Olimpico prima dell’inizio della sfida con il Milan; una bellissima cornice giallorossa per un giocatore accolto con grande entusiasmo. Il centravanti belga è partito dalla panchina (considerando dei mesi estivi in cui non ha svolto la preparazione) per poi entrare sul punteggio di due a zero per il Milan.

I venticinque minuti di Lukaku fanno ben sperare il popolo giallorosso; il centravanti ha fatto vedere cosa può dare alla squadra. Difesa della palla, gioco con i compagni e subito un tiro non andato poi così distante dallo specchio della porta avversaria. In una serata decisamente negativa per la Roma, il belga è stata una luce per il futuro.

Fantacalcio: i voti di Lukaku

Con il trasferimento alla Roma, il centravanti belga è anche tornato al Fantacalcio e sarà uno dei principali protagonisti della stagione. Il suo esordio con la maglia giallorossa è arrivato, come detto, gli ultimi venti minuti contro il Milan. Una buona prestazione che gli ha portato un sei in pagella; sei diventato cinque e mezzo per via dell’ammonizione ricevuta.

Lukaku come ha commentato su Instagram

Il centravanti belga, come praticamente tutti i giocatori, hanno un profilo Instagram; Lukaku non ha postato nulla al termine della sfida con il Milan complice, forse, anche il risultato per nulla positivo. Sul suo profilo, però, troviamo video e post del suo arrivo a Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

Lukaku nella probabile formazione di Roma Empoli

La prossima sfida della Roma, al rientro dalla sosta per le nazionali, sarà contro l’Empoli; una sfida da vincere assolutamente per cambiare passo ed iniziare a mettere punti in una classifica, fino a questo momento, decisamente troppo deludente.

Lukaku, molto probabilmente, partirà titolare con la speranza di regalare subito una soddisfazione ai suoi nuovi tifosi. Dal punto di vista strettamente fantacalcistico, il centravanti belga potrebbe trovare il primo bonus (più tre) contro una squadra in netta difficoltà e ancora ferma a zero punti in classifica.

Ecco la probabile formazione della Roma: Rui Patricio; Llorente, Smalling, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Paredes, Kristensen; Dybala, Lukaku

Lukaku 2023/2024: le statistiche aggiornate

Una sola partita con la Roma per il centravanti belga, anzi solamente venticinque minuti. Andiamo a vedere le sue statistiche al termine del primo impatto avuto da Lukaku con la sua nuova tifoseria.

Gol: 0

Assist: 0

Ammonizioni: 1

Espulsioni: 0

Fanta Media: 5.5

Lukaku alla Roma: dal no all’Inter all’ipotesi Juventus

Come abbiamo detto, Lukaku ha vissuto dei mesi estivi decisamente travagliati; inizialmente si pensava che il giocatore potesse tornare all’Inter. Sembrava tutto fatto soprattutto dopo che l’Inter, complice la cessione di Onana, aveva trovato l’accordo economico con il Chelsea per il trasferimento del belga.

La fumata bianca non è arrivata con Lukaku che sembrava potersi trasferire alla Juventus; per portare a termine l’operazione serviva la cessione di Vlahovic. Ai bianconeri non è arrivata la classica offerta irrinunciabile e anche lo scambio con il Chelsea non si è concretizzato. In una situazione del genere si è inserita la Roma brava ad aggiudicarsi un centravanti di livello.

Lukaku e il no all’Arabia

Nella passata sessione estiva di mercato abbiamo assistito all’irruzione dei club dell’Arabia Suadita complice anche le loro incredibili disponibilità economiche. A quanto sembra uno degli obiettivi dei club dell’Arabia era Lukaku; il centravanti belga, però, ha sempre detto di no vista la voglia di non lasciare l’Europa.

Una scelta che, sul finale, è stata ripagata visto l’inserimento della Roma che ha portato il centravanti belga alla corte di Mourinho.