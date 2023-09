“Assolvo Donnarumma”, il grande ex difende il numero uno azzurro

Gianluigi Donnarumma nel mirino dopo l’errore con la Macedonia del Nord: un parere qualificato in sua difesa

Polemiche sull’Italia dopo il pareggio con la Macedonia del Nord e in particolare su Gianluigi Donnarumma. La rete di Bardhi, su punizione dal limite, è arrivata sul palo che doveva essere di sua competenza. Un errore piuttosto grave, ma per il portiere della Nazionale arriva in soccorso la difesa di Walter Zenga.

Intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ex numero uno azzurro riconosce le responsabilità di Donnarumma ma invita a non infierire su di lui. “Ha sbagliato e lui è il primo a saperlo – ha spiegato – La mano di richiamo? Ogni portiere sceglie in base al suo istinto. Per questo dico non sparate su di lui, lo assolvo. A volte parlando di calcio si sconfina nel pregiudizio. Anche Buffon ha commesso diversi errori in carriera. Più giochi e più accade. E’ un ruolo più esposto di altri alle critiche, ma vogliamo parlare del fallo di Zaniolo che ha generato la punizione?”. La soluzione è una sola, per Zenga: “Deve scendere nuovamente in campo e scrollarsi di dosso le critiche. Lo conosco, ha una freddezza con cui sa gestire le emozioni”.