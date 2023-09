Assenze impreviste e scelte obbligate: countdown a Inter-Milan

Si avvicina il derby di Milano fra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli che si giocheranno la vetta del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli sono pronti a darsi battaglia nel pomeriggio di sabato 16 settembre quando San Siro sarà il teatro del primo derby della Madonnina di questa stagione.

I nerazzurri, che hanno centrato tre vittorie su tre partite del campionato italiano di Serie A, sfidano i rossoneri i quali, anche loro, si trovano a punteggio pieno dopo un inizio da urlo di stagione. Il Diavolo vuole riscattare una serie di derby decisamente negativa nel 2023 con quattro sconfitte in altrettante gare, mentre la Beneamata cerca di confermarsi e scongiurare la vendetta dei cugini. Ci saranno i soliti protagonisti, ma anche nuovi giocatori che potranno essere decisivi. Come in ogni derby inoltre, non mancheranno le assenze sia da una parte che dall’altra. Andiamo a vedere e ad analizzare come arrivano e come giocheranno l’Inter di Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli nel primo, e già decisivo, derby della Madonnina di questa nuova stagione.

Milan, emergenza in difesa. L’Inter con due dubbi

Il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con qualche problema in difesa in vista del match contro l’Inter di Simone Inzaghi. Fikayo Tomori non ci sarà, mentre Pierre Kalulu ha avuto un problemino fisico. In mezzo la coppia obbligata potrebbe essere Thiaw-Kjaer, mentre occhio anche all’attacco. Olivier Giroud, nonostante le rassicurazioni, resta comunque in dubbio per la sfida di sabato, soprattutto in merito a quello che sarà il recupero del francese nelle ore prima della stracittadina milanese.

In casa Inter invece occhio a Sanchez e Cuadrado. I due sono, e lo saranno fino alla fine, in dubbio per il derby di Milano. Il primo a causa di un problema di anemia, mentre il secondo ha accusato un fastidio alla gamba con la Colombia.