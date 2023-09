Un altro infortunio in casa Milan: ora è emergenza per il derby

Arrivano ancora brutte notizie per Stefano Pioli, che continua a perdere pezzi in difesa: il rischio è l’emergenza nel derby contro l’Inter

Passano i giorni e continua a macinare il countdown verso il primo derby di Milano al vertice della classifica: una sfida dal fascino secolare che, anche se quest’anno arriva agli albori della stagione, potrebbe già dare importanti indicazioni in chiave scudetto. Sia Milan sia Inter stanno inseguendo l’obiettivo seconda stella, ma mentre la sosta delle nazionali sta confermando l’ottimo stato di forma di alcuni nerazzurri, per i rossoneri si sta rivelando un susseguirsi di infortuni.

Le preoccupazioni di Stefano Pioli sono iniziate col primo match della Francia, che ha visto Olivier Giroud uscire in lacrime dopo una pesante distorsione alla caviglia, mentre Marcus Thuram si prendeva la scena segnando un altro gol. Le condizioni dell’attaccante saranno da monitorare giorno per giorno, con la sua presenza nel derby che resterà in dubbio fino all’ultimo. Dalla Francia anche Theo Hernandez sta tornando acciaccato, con un problemino al polpaccio che ne sta complicando la permanenza agli ordini di Didier Deschamps. In difesa, però, le brutte notizie per Stefano Pioli non sono ancora finite: l’emergenza si fa sempre più seria.

Milan, anche Kalulu KO: Pioli arriva al derby in emergenza

Sabato sera alle 18 arriva un appuntamento segnato con il pennarello rosso da parte dello staff tecnico del Milan, ma il rischio di arrivarci in piena emergenza infortuni si fa sempre più concreta.

Sul proprio profilo X (ex Twitter) il giornalista di QSVS Andrea Longoni ha rivelato: “Nei giorni scorsi problemi a Milanello anche per Kalulu. Derby a rischio, si cerca di recuperarlo per sabato. Se non ce la farà, malia a Simon Kjaer“. Una scelta forzata, anche perché Fikayo Tomori sarà squalificato per il derby della Madunina. Insomma, nonostante il grande inizio di stagione, Stefano Pioli rischia di non arrivare nel migliore dei modi alla prima grande sfida di quest’anno.