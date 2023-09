Sorpresa Bonucci, torna subito in Nazionale: Spalletti lo ha chiamato

L’allenatore della Nazionale potrebbe pensare al ritorno del difensore in rosa in base al rendimento in Germania



Luciano Spalletti ci pensa. Dopo il deludente esordio sulla panchina azzurra nell’1-1 contro la Macedonia del Nord, il tecnico toscano non chiude comunque la porta a nessuno.

Nella sfida contro la Macedonia del Nord gli Azzurri hanno sofferto anche in difesa, subendo diverse occasioni fino al gol di Bardhi su punizione. Tra i nomi valutati per rafforzare il pacchetto difensivo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è anche Leonardo Bonucci. Il calciatore dell’Union Berlino, dopo la complicata estate fatta di polemiche verso la sua ex squadra, è stato escluso dai convocati azzurri per le due sfide di qualificazioni europee. Ora i dialoghi sono ricominciati e Spalletti potrebbe richiamarlo a vestire ancora una volta la maglia azzurra nei prossimi mesi. Il ct ha fatto sapere al centrale che lo seguirà nella sua avventura tedesca e quindi non esclude di farlo rientrare nel gruppo azzurro.