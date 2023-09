Soldi e scambio per Vlahovic, affare con la Juve a gennaio

A gennaio maxi scambio per cedere Dusan Vlahovic: la Juve prova a piazzare il serbo e acquistare un altro bomber.

Dusan Vlahovic è stato ad un passo dalla cessione estiva, dopo appena un anno e mezzo di Juventus. Nei mesi passati non ha convinto Max Allegri e il tecnico preferirebbe un calciatore dalle diverse caratteristiche.

Il serbo ha iniziato molto bene la nuova stagione, ma se la dirigenza avesse l’opportunità di cederlo per una cospicua somma di denaro, sarebbe più che soddisfatta. L’affare Lukaku è saltato dopo giorni di intense trattative. Il belga avrebbe spinto per il trasferimento a Torino, ma il Chelsea non si è mai convinto di pagare la differenza del cartellino di Vlahovic a favore della Juventus.

Così, Dusan è rimasto, ma già a gennaio potrebbe andare via per uno scambio che in effetti alletterebbe parecchio la Vecchia Signora. Si tratta di un graditissimo ritorno: la maxi operazione è possibile.

Vlahovic-Morata, lo scambio che piace alla Juve di Allegri

Stando a quanto trapela dalla Spagna, la Juventus non ha mai mollato Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha già disputato 4 stagioni con i bianconeri, in due diversi momenti della sua carriera. E’ ben voluto dall’ambiente torinese, seppur non abbia nei piedi gli stessi potenziali gol di Vlahovic.

L’Atletico Madrid non abbasserà mai le pretese sulla cessione del suo bomber. Morata è valutato almeno 20 milioni di euro e ad una cifra inferiore sarà difficile acquistarlo. Secondo Todofichajes, c’è stato un momento dell’estate in cui il club madrileno avrebbe pensato anche di concludere l’affare con la Juventus per uno scambio più soldi per Vlahovic. Tuttavia, la formula della trattativa non ha convinto l’Atletico Madrid che è andato avanti per la sua strada, dando fiducia all’ex Real Madrid.

Morata ha iniziato la stagione come meglio non poteva. Oltre ai tre gol in campionato in tre partite giocate, ha messo a segno la tripletta nella sfida contro la Georgia, valida per le qualificazioni ad EURO 2024.

Juventus e Atletico Madrid potrebbero aggiornarsi nuovamente per gennaio in merito allo scambio dei due bomber, con il club bianconero disposto alla cessione del serbo per incassare un’importante somma di denaro e accontentare le richieste del tecnico Allegri, il quale conosce Morata alla perfezione. E tra i due c’è grande feeling.