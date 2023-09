Il Real sconvolge l’Europa: Mbappe e non solo per Vinicius

La clamorosa indiscrezione dalla Spagna che scatenerebbe un domino nell’elite del calciomercato europeo

Il Real Madrid vuole, ormai da più di una sessione di mercato, Kylian Mbappe. Florentino Perez ha individuato nel fuoriclasse francese il prossimo “Galactico” pronto a riscrivere la storia del club.

I parigini, spinti dal nuovo allenatore Luis Enrique, non vorrebbero privarsi di Mbappe. O meglio, non vorrebbero farlo a zero, regalando praticamente quello che è ritenuto da molti il miglior calciatore al mondo. Ecco perchè, come riporta ‘elgoldigital’ , una clamorosa trattativa potrebbe essere intavolata tra i due club. Se il Real Madrid riuscisse a finalizzare il trasferimento del fenomeno ex Monaco, il Psg si fionderebbe su Vinicius Jr, cercando di strappare il brasiliano a Carlo Ancelotti. Uno scenario non difficile da ipotizzare, visti i complicati rapporti tra la federazione spagnola e Vinicius a causa del tema razzismo e la volontà di Mbappe di vestire la casacca dei Blancos. Uno scambio che scatenerebbe un domino sul calciomercato europeo e che potrebbe coinvolgere anche il nostro campionato. Il Real Madrid infatti, per sostituire l’enorme vuoto che lascerebbe il brasiliano in attacco, potrebbe puntare su Rafa Leao, già nel mirino dei “Galacticos” in passato. Seguiranno aggiornamenti su quello che sarebbe un nuovo capitolo del calcio internazionale.