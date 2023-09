Il Chelsea dimentica Vlahovic: addio Serie A per 70 milioni

Lo sgarbo del Chelsea alla Serie A: i ‘Blues’ pronti all’offensiva sul mercato per battere la concorrenza delle big italiane

Il Chelsea ancora una volta sulla strada della Juventus e delle big italiane. C’è un obiettivo di mercato che stuzzica la fantasia dei ‘Blues’ per le prossime finestre della campagna trasferimenti.

Il club londinese l’ultima estate ha sondato il profilo di Dusan Vlahovic, prima che lo scambio con Lukaku sfumasse per le richieste economiche della Juve che valutava almeno 80 milioni di euro il centravanti serbo. Successivamente il Chelsea ha piazzato in prestito con diritto di riscatto ‘Big Rom’ alla Roma, decidendo di puntare nel reparto offensivo su Nkuncku (al momento ai box per infortunio) e Jackson. La dirigenza di ‘Stamford Bridge’ e Pochettino stanno comunque studiando altri profili per il futuro per rinforzare ulteriormente l’attacco del tecnico argentino, partito con il freno a mano tirato in Premier League in questa primissima parte di stagione.

Calciomercato, il Chelsea anticipa le big italiane per David

C’è un obiettivo che fa particolarmente gola al Chelsea e a Pochettino, con il Chelsea che avrebbe già iniziato a muoversi per battere l’agguerrita concorrenza.

Stiamo parlando di Jonathan David, punta di diamante del Lille e appetito da diversi top team a livello internazionale. Specialmente le italiane hanno messo nei radar il 23enne bomber canadese: dal Milan all’Inter, passando per la Juventus e il Napoli per rimpiazzare eventualmente in caso di addio rispettivamente Vlahovic e Osimhen. David ha un costo del cartellino di 60-70 milioni di euro, assegno che il Chelsea potrebbe recapitare senza problemi al Lille a differenza dei club di Serie A. Pochettino – scrive il portale ‘Fichajes.net’ – stravede per David e lo avrebbe posto in cima alla lista della spesa per l’attacco dei ‘Blues’. Il sodalizio di Premier League, insieme al canadese, segue con particolare attenzione anche Nusa, 18enne gioiellino che si sta mettendo in evidenza con la casacca del Brugge.