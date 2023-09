Esonero imminente: Gattuso torna in panchina

L’esonero è ormai imminente, per la sostituzione si pensa anche a Gennaro Gattuso: il tecnico calabrese pronto a tornare in panchina

Inizio di stagione fallimentare e un esonero che non è ancora arrivato ma è già scritto. Non potrebbe essere altrimenti quando è lo stesso allenatore a dire che la soluzione migliore è un cambio in panchina e quando, dopo quattro partite, si è riusciti a raccogliere soltanto un punto.

Questa la situazione al Lione dove Laurent Blanc aspetta praticamente soltanto di ricevere la comunicazione dell’esonero e dove è già partita la caccia al sostituto. Qualche allenatore è già stato contattato e si è tirato indietro: è il caso di Potter (ex Brighton e Chelsea) o di Gallardo (ex River Plate).

Ecco allora che per la panchina della società transalpina è entrato in lista anche Gennaro Gattuso. Stando a quanto riportato da ‘footmercato.net’, infatti, l’ex allenatore di Valencia, Milan e Napoli sarebbe stato proposto al club francese.

Calciomercato, Gattuso al Lione: Mendes si muove

In particolare, secondo le indiscrezioni raccolte dal portale, il patron del Lione John Textor sarebbe vicino all’agente di Gattuso Jorge Mendes.

Proprio il procuratore avrebbe proposto il nome di Gattuso al proprietario del Lione e ora sono in corso riflessioni per capire se davvero il tecnico italiano ripartirà dalla Ligue 1. La sua disponibilità è già arrivata al club che nei prossimi giorni prenderà la decisione definitiva sia sull’esonero di Blanc che sul suo eventuale sostituto con in lista anche Lopetegui e Glasner.