Elmas all’Inter e lo scambio con Sensi: cosa c’è dietro l’operazione | CM.IT

Il Napoli vuole davvero cedere all’Inter il suo jolly Elmas? Cosa c’è dietro l’operazione di scambio con il club nerazzurro.

Elijf Elmas è stato scarsamente utilizzato con Rudi Garcia, mentre in Nazionale è chiaramente uno dei leader inamovibili che ha fatto ammattire la difesa dell’Italia.

Il numero 7 del Napoli è risultato uno dei più brillanti della Macedonia nel match terminato in pareggio, alla prima di Spalletti sulla panchina dell’Italia. A fine match, Elmas si è scusato con gli italiani a causa delle condizioni del campo di gioco, decisamente squallide per un contesto di alto livello quale la qualificazione ad un Europeo.

In ogni caso, il diamante grezzo partenopeo si è portato a casa la soddisfazione di aver arrestato gli azzurri ed è finito anche sotto la lente d’ingrandimento dei suoi tifosi, poiché è circondato da rumors di mercato che lo vedono vicino all’Inter.

Elmas all’Inter già a gennaio? La verità

Secondo la stampa macedone, l’Inter sarebbe interessata all’acquisto di Elmas per la sessione invernale di calciomercato. Il giocatore non è di certo contento dei 21 minuti giocati in 3 partite con il Napoli, ma dal ritiro della Nazionale ha evitato in qualsiasi modo di parlare della sua situazione con i club.

Sempre le voci che circolano in Macedonia, vedono la possibilità concreta di un’operazione di scambio tra il Napoli e l’Inter: Elmas in nerazzurro, Sensi in azzurro più 15 milioni. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, questi rumours di calciomercato risultano privi di fondamento.

Elmas sta bene a Napoli ed ha un contratto ancora lungo, che scadrà nel 2025. Il tuttocampista macedone si giocherà le sue chance con Garcia, il quale lo scorso luglio aveva già dichiarato di essere felice di trovare un jolly come Elijf: fa sempre comodo averne uno.

D’altra parte, l’Inter è satura a centrocampo e ha diverse mezzali di un certo spessore: difficile inserire un altro giocatore in un reparto già saturo. Oltretutto, va ricordato che proprio Spalletti ha rilanciato Elmas come esterno a sinistra del tridente offensivo. Nella passata stagione era lui il vice di Kvaratkshelia. Ed è proprio in quella zona di campo che ha creato maggiori problemi alla difesa delll’Italia nel match di Skopje.