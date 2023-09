Immobile illude, Bardhi castiga Spalletti: scialbo 1-1 per l’Italia contro la Macedonia

Il sigillo di Ciro Immobile aveva permesso di passare in vantaggio. La punizione di Bardhi ha gelato gli Azzurri

Serviva la vittoria per dare un segnale importante e non compromettere il proprio cammino per la qualificazione alla fase finale degli Europei. Al termine di una gara non sempre giocata su altissimi livelli, la nuova Italia di Luciano Spalletti non è invece andata oltre uno scialbo 1-1.

Dopo un primo tempo in cui gli Azzurri hanno avuto le migliori occasioni per passare in vantaggio, rischiando solo in un’occasione, l’Italia passa meritatamente in vantaggio grazie al tap in di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio riesce a ribadire in rete un pallone vagante e a mettere la sua firma su una gara avara di grandi emozioni fino a quel momento. Invece di azzannare la partita, però, l’Italia comincia ad abbassare il baricentro. Anche alla luce di una condizione fisica non ottimale, gli Azzurri cominciano a sbagliare molto da un punto di vista tecnico. Aggressiva e mai doma, la Macedonia del Nord non incassa il colpo. Nella più classica delle beffe, i padroni di casa riescono a trovare il gol grazie ad una potente punizione di Bardhi.