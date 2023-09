Dai fischi dei tifosi della Juve all’apertura del Chelsea: Ledure show su Lukaku

Le parole dell’avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di RTL.be

Uno dei trasferimenti più chiacchierati della sessione estiva di calciomercato appena conclusa ha riguardato Romelu Lukaku. L’attaccante belga, approdato alla Roma dopo il blitz dei giallorossi a Londra, è stato subito gettato nella mischia da José Mourinho nel secondo tempo della sfida con il Milan, lanciando segnali molto incoraggianti.

Protagonista di un’estate tutt’altro che banale, ‘Big Rom’ sembrava ad un passo dalla Juventus. L’ipotetico scambio con Dusan Vlahovic, però, non si è concretizzato, il che ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola. Piani che erano già stati stravolti dalla decisione dell’attaccante belga di non approdare all’Inter, con Marotta che era disposto ad accontentare le richieste dei Blues. Dal canto loro i londinesi, forti delle offerte provenienti dall’Arabia, fino a metà agosto hanno considerato solo e soltanto la cessione di Lukaku a titolo definitivo. Anche di questo ha parlato Ledure nel corso del suo intervento a RTL.be:

“Era molto difficile, se non impossibile all’inizio del mercato, parlare di una soluzione in prestito. E quello che cercavano i proprietari del Chelsea era trovare soprattutto una cessione a titolo definitivo. Il vero cambiamento avvenuto quest’estate è stato l’arrivo dei club sauditi sul mercato internazionale.”

Affare Lukaku, Ledure sul malcontento dei tifosi della Juve: “Non è preponderante”

Alla lunga, però, la volontà di Lukaku di restare nella Capitale ha fatto la differenza. Così Ledure si è espresso sull’argomento: “L’intenzione del calciatore era chiara: restare in Europa e partecipare alle competizioni europee (…). Romelu è molto sereno, sa dove vuole arrivare e riesce a gestirlo in maniera magistrale.”

Come già accennato in precedenza, Lukaku è stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus. Alla fine, però, la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea non è andata in porto. Scambio sul quale una parte consistente del tifo juventino aveva espresso sensibili perplessità. Rispondendo alla domanda sulla reale incidenza della ‘voce dei tifosi’ in una trattativa, Ledure ha chiosato: “La voce dei tifosi è importante ma non è necessariamente preponderante in una trattativa.”