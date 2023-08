Ennesimo dietrofront e addio Vlahovic: la Juve è stata chiamata

Dietrofront importante che coinvolge anche Vlahovic: c’è la chiamata alla Juventus che cambia tutto

Il Chelsea continua a muoversi sul mercato. Dopo l’infortunio occorso a Christopher Nkunku i Blues sono nuovamente alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, approfittando anche di giocatori in uscita da usare come pedine di scambio.

Come riportato da ‘GIVEMESPORT’ , la trattativa tra il Chelsea e la Juventus per Dusan Vlahovic sarebbe ancora in piedi. Nonostante le voci che parlavano di un allontanamento degli inglesi dalla trattativa per puntare su altri profili, le parole del giornalista Rudy Galetti dicono altro. La sua ricostruzione è che il Chelsea ha presentato una offerta per Vlahovic, offrendo 25 milioni di euro, bonus compresi, più Romelu Lukaku.

La proposta però è ancora lontana dalle richieste dei bianconeri, che chiedono 40 milioni più il belga per liberare il loro numero 9. Vedremo se le parti si verranno incontro cercando di limare la differenza di prezzo.

Juventus, Allegri tra Lukaku e Vlahovic

Se la trattativa quindi è ancora viva, Massimiliano Allegri continua a sperare di avere il suo bomber per il campionato.

Si perchè il tecnico livornese ha fatto capire a Giuntoli, in modo neanche troppo velato, di volere Romelu Lukaku. Il belga, molto discusso in questa sessione di calciomercato per la chiaccherata separazione dall’Inter, sarebbe la prima scelta dell’allenatore della Juve. Ritenuto più adatto di Vlahovic per il tipo di calcio proposto dai bianconeri, la punta è stata offerta dal Chelsea come pedina di scambio nella complessa trattativa. Vedremo se le due società riusciranno a trovare l’incastro giusto, accontentando Massimiliano Allegri.