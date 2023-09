L’annuncio scuote il mercato: “Pogba e Lukaku in Arabia”

L’annuncio dell’intermediario scuote il mercato: “Pogba e Lukaku in Arabia Saudita”. Non è ancora finita per i due big in vista delle prossime sessioni

Paul Pogba e Romelu Lukaku sono due dei big che hanno rispedito al mittente i corteggiamenti dei ricchissimi club dell’Arabia Saudita. Il francese è rimasto alla Juve, l’ex Inter ha scelto la Roma.

I club sauditi, però, fanno sul serio e sono pronti a tornare alla carica tra gennaio e giugno. Lo ha confermato ai microfoni di ‘Tuttosport’ l’intermediario di mercato Gad Cohen, fondatore dall’Agj Sport Management che ha trattato il trasferimento di Brozovic all’Al-Nassr. Cohen avvisa la Juve: “Il profilo del francese sicuramente è interessante. Quindi perché no, potrebbe essere lui una delle future stelle del campionato. Però dovrà dimostrare nuovamente in questa stagione alla Juventus le sue qualità, facendo vedere al mondo di essere un top player”.

Calciomercato, l’intermediario: “Lukaku e Pogba, l’Arabia vi aspetta”

Da Pogba a Lukaku, l’Arabia ha corteggiato a lungo anche il neo attaccante della Roma. Il centravanti belga si è trasferito in prestito e fa ancora gola ai club sauditi.

“Credo che Romelu sia felice alla Roma adesso, ma mai dire mai. Nessuno conosce il futuro. E qualora dovessi ricevere una sua telefonata, vedremo come agire”, ha affermato l’intermediario. “La verità è che il campionato dell’Arabia Saudita è già oggi uno tra i migliori al mondo. E lo sarà sempre di più, anche se questo pare dare molto fastidio. – ha concluso Cohen – Entro la prossima stagione il livello sarà uguale a quello dell’Europa. Se poi andiamo a vedere dove giocano i vincitori del Pallone d’Oro, si certifica come l’Arabia Saudita sia già all’altezza dei grandi confronti”.