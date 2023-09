Belotti, statistiche e voti Fantacalcio del ‘Gallo’ della Roma

La Roma, in questa stagione, spera di poter contare anche su Belotti; l’attaccante ha iniziato nel miglior modo possibile

Nella scorsa stagione, Andrea Belotti non è riuscito a dare il contributo sperato complice una preparazione estiva non svolta e qualche problema fisico di troppo. Quello che non è mai mancato, invece, è stato l’impegno con il centravanti azzurro ad aver sempre dato tutto nell’arco dei novanta minuti.

Quest’anno la musica sembra essere cambiata perché Belotti, oltre al solito impegno, sta anche trovando dei riscontri importanti in termini di gol e assist. L’esordio in campionato, contro la Salernitana, lo ha visto realizzare una doppietta che poteva essere addirittura tripletta se non fosse stato per un fuorigioco veramente millimetrico.

La speranza, per il popolo giallorosso, è quella di avere a disposizione il vero Belotti, quel centravanti che ha scritto pagine importantissime nella storia del campionato italiano.

Come ha giocato Belotti nell’ultima partita: Roma Milan

L’ultima partita prima della sosta ha visto la Roma ospitare il Milan all’Olimpico; i rossoneri si sono imposti due a uno ma Belotti è stato, probabilmente insieme a Lukaku, uno dei pochi ad essersi salvato a livello di prestazione. Il centravanti azzurro ha dato, come suo solito, il cento per cento lottando su ogni pallone.

Belotti, nella ripresa, è stato anche decisivo procurando l’espulsione di Tomori (anche l’ammonizione era stata causata dal centravanti azzurro); episodio che avrebbe potuto cambiare il corso della partita ma così non è stato. L’ex centravanti del Torino, però, ha dato tutto quello che aveva.

Fantacalcio: i voti di Belotti

Protagonista nella Roma e uno degli attaccanti che può regalare diverse soddisfazioni a livello fantacalcistico. L’inizio è stato decisamente positivo come dimostrano i voti ricevuti da Andrea Belotti in queste prime tre partite; l’esordio contro la Salernitana, grazie alla doppietta realizzata, gli ha portato un bel tredici e mezzo.

Nessun gol ma l’assist per quanto riguarda la seconda partita di campionato; contro il Verona, infatti, ha ricevuto un bel sette e mezzo. Infine la partita casalinga contro il Milan dove Belotti, probabilmente, è stato uno dei pochi ad essersi salvato e il voto è stato un bel sei.

Belotti come ha commentato su Instagram

Anche Andrea Belotti ha Instagram; il centravanti, sul proprio account social, racconta le sue esperienze con la maglia della Roma. Nessun post dopo la sconfitta interna con il Milan; uno dei motivi, probabilmente, la voglia di non parlare visto il difficile inizio dei giallorossi in campionato.

Belotti nella probabile formazione Roma Empoli

La prossima partita della Roma, finita la pausa per le nazionali, vedrà i giallorossi ricevere l’Empoli all’Olimpico in un match che va vinto a tutti i costi in modo da iniziare a muovere la classifica dopo aver conquistato un solo punto in tre partite.

Belotti, molto probabilmente, partirà dalla panchina con Lukaku che dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Dybala; il centravanti azzurro, però, potrà essere una risorsa importante a gara in corso e magari conquisterà anche qualche bonus. Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma. Rui Patricio; Llorente, Smalling, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Cristante, Paredes, Kristensen; Dybala, Lukaku

Belotti nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come detto, l’inizio di Belotti è stato assolutamente positivo. L’attaccante, nelle tre partite disputate, è sempre stato uno dei migliori della sua squadra. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate del centravanti azzurro.

Gol: due

Assist: uno

Ammonizioni: zero

Espulsioni: zero

Fanta media: 9

Belotti, nuovo inizio: la Roma, finalmente, può contare sul gallo

Due gol, due rossi procurati e un passaggio vincente; Andrea Belotti ha iniziato nel migliore dei modi la stagione mostrando di avere una condizione fisica completamente diversa rispetto a quella vista la scorso anno. Il centravanti azzurro, ma si vede quando scende in campo, ha una voglia matta di essere decisivo all’interno del campionato e trascinare la squadra a suon di gol.

La Roma, nel finale di calciomercato, ha acquistato Lukaku che sarà (senza ombra di dubbio) il centravanti titolare; nonostante l’arrivo dell’attaccante belga, considerando i numerosi impegni e le tre partite a settimana, un giocatore come Belotti potrà essere una risorsa in più all’interno della rosa di Mourinho. In questo inizio difficile di stagione, i tifosi giallorossi possono essere soddisfatti per le prestazioni fornite dall’attaccante ex Torino.