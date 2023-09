Tegola Italia: problema all’adduttore, cambio obbligato per Spalletti

Macedonia del Nord-Italia, è stato costretto ad abbandonare anzitempo la gara a causa di u problema all’adduttore. Ecco cosa è successo

Dopo un primo tempo nel quale non era riuscita a sbloccare la contesa, l’Italia ha finalmente stappato la partita grazie all’incornata vincente di Ciro Immobile. La gara, però, resta ancora molto aperta, visto che la Macedonia si è subito riversata in attacco per provare a trovare la via del gol.

Poco prima dell’ora di gioco, inoltre, Luciano Spalletti è stato costretto a varare una sostituzione. Dopo un allungo nel quale è riuscito a contenere un contropiede macedone, infatti, Gianluca Mancini si è accasciato a terra facendo ampi cenni allo staff medico azzurro. Dopo qualche minuto in cui ha provato a stringere i denti, il centrale della Roma è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Mancini – sulle sue gambe – è tornato dunque in panchina, sostituito da Scalvini. Secondo quanto riferito dalla RAI, per il difensore giallorosso dovrebbe trattarsi di un problema all’adduttore.