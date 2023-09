Poker ed esonero: addio dopo l’umiliazione

Il commissario tecnico rischia seriamente di aver concluso la propria avventura sulla panchina della Nazionale dopo l’ennesimo ko

Non è proprio un periodo facile per la Germania. La nazionale tedesca ha perso ancora una volta in amichevole.

La squadra di Hansi Flick, impegnata alla Volkswagen Arena di Wolfsburg, è stata battuta nettamente dal Giappone. Un 4 a 1, che porta le firme di Ito, Ueda, Asano e Tanaka, che ha spinto la critica a parlare di vera e propria umiliazione.

Germania, nuovo ko per Flick: la panchina è a rischio

Ora la panchina di Flick è davvero a rischio. La Federazione tedesca è preoccupata per una squadra che non sa più vincere: lo scorso 20 giugno i tedeschi erano stati battuti 2 a 0 dalla Colombia e quattro giorni prima per 1 a 0 dalla Polonia.

Nelle ultime cinque sfide, così, è arrivato un pareggio e quattro ko: andando indietro nel tempo, infatti, c’è il pari contro l‘Ucraina (3-3, il 12 giugno) e la sconfitta contro il Belgio (2-3, il 28 marzo). Nonostante questo andamento, più che negativo, Flick non appare preoccupato: “Sì, sono l’allenatore giusto“, ha detto il ct al termine del match amichevole contro il Giappone e martedì la sfida alla Francia, non certo un avversario facile.