Immobile in lacrime e Spalletti accusato: nel post partita succede di tutto

Il pareggio beffa dell’Italia e l’animato post partita: le telecamere non si sono fatte sfuggire quanto successo

L’Italia non riesce a fare bottino pieno e ritorna da Skopje con un pareggio beffa che complica e non poco il cammino della compagine di Spalletti nella corsa ad un posto alla finale per Euro 2024. Gara sostanzialmente dai due volti per gli Azzurri, che dopo un primo tempo giocato con autorevolezza si spengono con il passare dei minuti, finendo con l’essere acciuffati dal sigillo su punizione di Bardhi.

Nel finale inutile il forcing di Zaniolo e compagni, che non sono riusciti a creare chances particolarmente significative. Che la posta in gioco fosse alta è testimoniato dalla reazione del CT della Macedonia Milevski che a fine partita si è lamentato con Luciano Spalletti. Il motivo? Nel convulso forcing dell’Italia, il commissario tecnico della Macedonia ha esternato tutto il suo dissenso sul comportamento degli Azzurri, rei di non aver restituito un pallone ai padroni di casa.

Ad ogni modo le telecamere hanno ‘pizzicato’ anche un Ciro Immobile con gli occhi lucidi. I giornalisti di Rai Sport, nel commentare lo stato d’animo del capitano della Lazio, ne hanno messo in evidenza le “lacrime” figlie della “responsabilità da capitano“. Il sigillo di Immobile comunque, non è servito all’Italia per ottenere tre punti di nevralgica importanza. Contro l’Ucraina il margine di errore è irrisorio: l‘Italia non può più permettersi di sbagliare.