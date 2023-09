Vlahovic in bilico fino alla Juve: scartato dal Real ma non dal Milan

Estate tormentata per Dusan Vlahovic, che poteva lasciare al Juventus nell’ultimo mercato: spunta un sorprendente retroscena sul Milan

Alla fine il Real Madrid non ha rimpiazzato Karim Benzema con un profilo di spicco al centro dell’attacco.

Il Pallone d’Oro a luglio ha salutato i ‘Blancos’ per accettare la corte faraonica della Saudi League, con Carlo Ancelotti e Florentino Perez che oltre all’inserimento di Bellingham hanno puntellato il reparto offensivo con Joselu. Certamente non un nome altisonante al pari degli obiettivi Kane e Mbappe, ma che ha incassato la fiducia del tecnico di Reggiolo che lo ritiene all’altezza di un top team come il Real. Tutto questo anche a discapito di Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, altre due opzioni al vaglio della dirigenza merengue l’ultima estate per rinforzare l’attacco.

Calciomercato Juventus, retroscena Vlahovic: era nella lista anche del Milan

Il Real Madrid aveva sondato il centravanti serbo, non incedibile per la Juventus soprattutto dopo aver trovato un’intesa di massima con lo stesso centravanti belga ex Inter, e visto il rapporto non idilliaco con Allegri.

Stando al portale iberico ‘El Gol Digital’, i madrileni avevano la possibilità di chiudere per Vlahovic per 65 milioni di euro e l’ex Fiorentina – che era finito anche nel mirino del Tottenham e a sorpresa del Milan che sfumato Taremi ha poi ripiegato su Jovic – fino all’ultimo ha sperato nella chiamata dei ‘Blancos’ per lasciare Torino e sbarcare alla corte di Ancelotti. Florentino Perez e la dirigenza degli spagnoli non erano convinti però delle condizioni fisiche di Vlahovic e ha così chiuso le porte al suo arrivo. Discorso simile per Lukaku, che sarebbe potuto sbarcare a Madrid a prezzo di saldo o comunque anche in prestito con diritto di riscatto, stessa formula che ha dato il semaforo verde alla Roma. Ancelotti però ha deciso di puntare su Joselu e nelle partite clou affidarsi a Bellingham falso nuove con Vinicius e Rodrygo a completare il tridente offensivo.