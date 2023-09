Spalletti e la Juve in ansia: guai muscolari per Chiesa

Il calciatore azzurro dei bianconeri rischia di saltare la sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, contro la Macedonia

E’ scattato l’allarme in casa Italia, alla vigilia della sfida contro la Macedonia. Luciano Spalletti, per il suo esordio sulla panchina azzurra, rischia di dover fare a meno di uno dei calciatori più in forma, per il match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

A preoccupare il Commissario tecnico azzurro è, infatti, Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, autore di due gol in questo inizio di Serie A, contro Udinese ed Empoli, ha accusato un problema muscolare, un fastidio all’adduttore che potrebbe costringerlo al forfait.

Chiesa è stato provato in questi giorni nel tridente d’attacco, insieme a Ciro Immobile e Matteo Politano, ora Spalletti potrebbe ritrovarsi a cambiare e a lanciare Mattia Zaccagni, che avrebbe più possibilità di Nicolò Zaniolo di scendere in campo dal primo minuto.

Macedonia-Italia, la formazione azzurra senza Chiesa

Pochi dubbi per il resto della formazione, che appare già scelta. L’ex allenatore del Napoli ripartirà da una difesa a quattro, con Gianluigi Donnarumma tra i pali. La retroguardia sarà composta da Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (il nerazzurro è avanti su Romagnoli) e Dimarco.

A centrocampo sarà Nicolò Barella la mezzala di destra, Sandro Tonali quella di sinistra. Al centro più Bryan Cristante di Manuel Locatelli. In avanti, come detto, oltre a capitan Ciro Immobile, che dovrebbe spuntarla su Raspadori, spazio ad un fedelissimo di Spalletti, come Matteo Politano. Sulla sinistra, come detto, avrebbe dovuto giocare Federico Chiesa, in caso di forfait è pronto Zaccagni.

Nella Macedonia del Nord, cheti schiererà col 4-3-3, attenzione al tridente che conosce bene l’Italia, formato da Trajkovski, Nestorovski ed Elmas.

Macedonia del Nord (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. All. Milevski

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti