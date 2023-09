Maignan spaventa il Milan: cessione e intreccio con la Juve

Il club rossonero sta per iniziare a lavorare al rinnovo del portiere francese per proteggerlo dall’assalto di altri club

E’ stato un calciomercato positivo quello che il Milan si è appena lasciato alle spalle. Il club rossonero, una volta ceduto Sandro Tonali al Newcastle, ha utilizzato il maxi bottino per rifarsi il look in avanti. Oltre a Pulisic, titolarissimo dalla prima giornata, Stefano Pioli ha pure accolto Chukwueze, Okafor e per ultimo Luka Jovic.

Da adesso, invece, in casa Milan si comincia a lavorare sui rinnovi dopo aver siglato la scorsa estate quello legato a Rafael Leao. Un altro leader assoluto della rosa rossonera che il club ha intenzione di blindare, è Mike Maignan. Il portiere francese, autore ieri sera di una prestazione di alto livello con la maglia della sua Nazionale, è diventato negli ultimi due anni tra gli estremi difensori più forti e completi al mondo grazie ad un rendimento impressionante.

Portiere che abbina esplosività ed affidabilità tra i pali, abile nel gioco coi piedi. Arrivato a Milano per sostituire l’addio a costo zero di Gigio Donnarumma, l’ex Lille è entrato sin dal primo istante nel cuore dei tifosi rossoneri non facendo rimpiangere il passaggio del portiere italiano al Paris Saint Germain. E’ vero che il contratto in scadenza del francese nel giugno 2026 trasmette parecchia serenità ai dirigenti milanisti, ma la necessità di trovare un nuovo contratto inizia pian piano a farsi sentire.

Calciomercato Milan, addio Maignan: scelto Carnesecchi

Nel sondaggio odierno, abbiamo chiesto ai lettori di Calciomercato.it di scegliere un eventuale successore di Maignan qualora venisse ceduto la prossima estate.

Il primo nome scelto dagli utenti di Twitter, è stato quello di Marco Carnesecchi con il 32,1%. Il portiere classe 2000 non sta trovando spazio all’Atalanta in questo avvio di stagione, alle spalle del titolare Musso. Sulle sue tracce, però, c’è da tempo la Juventus che lo considera come il perfetto erede di Szczesny. L’estremo difensore italiano è stato preferito a Mamardashvili, al secondo posto con il 30,9%. Alle sue spalle il ritorno di Donnarumma con il 24,7% e Meret al 12,3%.