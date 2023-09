L’addio alla Juve è solo rimandato: “Sì all’Arabia per 100 milioni”

Calciomercato Juventus, dalla Francia arriva l’annuncio che fornisce ragguagli importanti sulle sue aspirazioni. Apertura ufficiale all’ipotesi araba

Archiviata una sessione estiva di calciomercato in cui ha dovuto fare di necessità virtù, la Juventus potrà dirottare le sue attenzioni solo sul campionato. Sotto questo punto di vista la vittoria riportata sul campo dell’Empoli ha permesso alla compagine di Allegri di ottenere tre punti preziosissimi.

Tra i buoni segnali evidenziati in questo primo scorcio di stagione, oltre allo strapotere fisico evidenziato da Federico Chiesa, Allegri ha particolarmente apprezzato i feedback positivi dalle corsie esterne. Dopo gli exploit di Cambiaso e Weah, infatti, anche Weston Mckennie si sta facendo trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Il texano, impiegato dal tecnico livornese come laterale destro nel centrocampo a cinque, sta offrendo solidità e concretezza. Qualora Allegri dovesse insistere su questa soluzione tattica, però, i bianconeri potrebbero vedersi ‘costretti’ a ritornare sul mercato qualora si aprissero scenari interessanti.

Calciomercato Juventus, Boey e la possibile offerta araba: “Ci andrei per 100 milioni”

Negli ultimi giorni dalla Turchia è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus il profilo di Sacha Boey. Il laterale francese classe ‘2000, resosi protagonista di una stagione esaltante con la maglia del Galatasaray, avrebbe calamitato l’interesse di svariati club in giro per l’Europa. Anche la Juve, stando alle fonti turche, avrebbe messo nel mirino il giovane laterale transalpino, pur non affondando il colpo.

Intervistato ai microfoni di So Foot, tra le diverse opzioni per il suo futuro, Boey non ha chiuso la porta neanche ad un possibile approdo in Arabia. Ecco quanto riferito a tal proposito: “Andresti in Arabia se ricevessi un’offerta di 100 milioni? Certo che lo farei. Pensare al futuro ed offrire buone condizioni di vita alla famiglia è importante. Hanno criticato molto Benzema, ma come si fa a rifiutare un’offerta del genere? Bisogna essere realisti. Il mio sogno è la Premier League, ma il mio desiderio sarebbe quello di indossare la maglia del PSG.”

Ricordiamo che la sessione di calciomercato è da poche ore terminate in Arabia. Un dettaglio non trascurabile visto che, oltre al desiderio espresso da Boey, gli intrecci tra i club arabi e le compagini italiane nelle ultime settimane hanno fornito risvolti interessanti.