Italia Femminile, UFFICIALE: Soncin è il nuovo ct della Nazionale

La Federcalcio ha assegnato l’incarico al nuovo commissario tecnico che da oggi guiderà la nazionale maggiore

Dopo la fallimentare esperienza al Mondiale in Australia dello scorso mese, per la Nazionale di calcio Femminile dell’Italia sta per aprirsi un nuovo ciclo. A causa del crollo della selezione eliminata già nel corso della fase a gironi, erano arrivate le dimissioni dell’ex ct Milena Bertolini con una lettera polemica.

Quest’oggi, a circa un mese di distanza, la Federcalcio Italiana ha comunicato di aver scelto l’ex calciatore Andrea Soncin alla guida della selezione femminile. Questo il comunicato diffuso dalla FIGC: “È Andrea Soncin il nuovo Commissario tecnico della Nazionale Femminile: l’allenatore, reduce dall’esperienza al Venezia Primavera nella quale ha diretto per due parentesi anche la prima squadra in Serie A e B, succede a Milena Bertolini e avrà al suo fianco Viviana Schiavi, ex Azzurra, già nel Club Italia dal 2017, nella passata stagione tecnico della Nazionale Femminile Under 16″.

Tecnico che è stato accolto anche dal presidente Gabriele Gravina, che ha spiegato così il motivo della chiamata: “Il suo amore per la maglia azzurra, la sua preparazione tecnica e il suo grande entusiasmo rappresentano elementi determinanti per l’avvio del nuovo corso delle Azzurre”.

Per l’ex attaccante, cresciuto come allenatore prima nelle giovanili e successivamente al timone della Primavera del Venezia, si tratta di una grande opportunità sulla panchina di una Nazionale in continua crescita negli ultimi anni e con grandi margini davanti a sé come quella femminile.