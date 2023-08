Italia, Bertolini addio polemico: “Troppo ingenua la ricerca di un capro espiatorio”

La Ct della Nazionale Italiana di calcio femminile dà il suo addio alla panchina azzurra con una lettera al veleno condivisa sul suo profilo Instagram

Dopo sei anni alla guida della Nazionale Italiana di calcio femminile, finisce nel peggiore dei modi l’avventura della Ct Milena Bertolini. Dal Mondiale del 2019 che di fatto aveva consacrato la Nazionale femminile, al tracollo della scottante eliminazione quest’anno.

Errori individuali da parte delle calciatrici, ma anche alcune scelte della Ct hanno fatto discutere e non poco. Subito dopo l’eliminazione, a parlare erano state alcune protagoniste della Nazionale dicendo: “sono state fatte tante dichiarazioni, ma l’unica che condividiamo e sentiamo nostra riguarda l’intesa che si è creata tra noi. Non abbiamo mai avuto paura, ma solo sentito poca fiducia. Siamo convinte che avremmo potuto ottenere risultati diversi se solo fossimo state messe nelle condizioni di poterlo fare”.

Oggi, a dare l’addio sui social tramite una lettera al veleno è la stessa Bertolini che scrive: “L’uscita dal Mondiale e la sconfitta sportiva che abbiamo vissuto, mi hanno portato a riflessioni che ritengo importante condividere con tutte e tutti voi. […]

Il calcio è una straordinaria metafora di Vita, perché se visto a doppio senso di marcia sa creare ponti. Il ponte che crea e rende fertile e costruttiva ogni relazione […]

La mancanza di ponti e quindi relazioni può portare a danneggiarci da sole, proprio nel momento più difficile del campionato del mondo. Ma non è un caso, un beffardo destino che si rivolta contro di noi. […]

Troppo ingenua e scontata la ricerca di un capro espiatorio: non scordiamoci che quando si punta il dito verso qualcuno, le altre tre dita della nostra mano guardano verso di noi. Il rischio altrimenti è di giocare la partita contro noi stessi e non con noi stessi e con delle avversarie. Pertanto non sento nessun risentimento e non ho nessun motivo che mi spinga a sentirmi o cercare un colpevole. […]”

Bertolini lascia la Nazionale, il sostituto