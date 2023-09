Infortunio Giroud, il francese allo scoperto sul derby: “Vi dico come sto”

Olivier Giroud parla dell’infortunio durante il match tra Francia e Irlanda, facendo il punto sulle sue condizioni soprattutto in vista del derby con l’Inter

Il Milan e Stefano Pioli sono in ansia per l’infortunio occorso a Olivier Giroud durante il match tra la Francia e l’Irlanda. Intorno al 25′ infatti il francese è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia. Le immagini dell’uscita dal campo quasi in lacrime, poi il piede fasciato in panchina, ha fatto pensare al peggio soprattutto in vista del derby con l’Inter alla ripresa del campionato.

Nel postpartita, lo stesso Giroud ha parlato dell’infortunio a ‘La Gazzetta dello Sport’ in zona mista: “Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Domani vado a fare qualche esame. Ma non sento troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso di farcela”. Un primo sospiro di sollievo per il Milan, ma il responso effettivo lo daranno solo gli accertamenti clinici.