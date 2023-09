Big KO in Nazionale: esce in lacrime prima di Inter-Milan

Costretto ad uscire a causa di un problema alla caviglia: la sua partita è durata poco più di 20 minuti

La sosta delle Nazionali potrebbe avere delle ripercussioni tangibili anche sulla ripresa del campionato, con i tanti big impegnati con le rispettive compagini. Sotto questo punto di vista, occhio a quanto successo in Francia-Irlanda.

A causa di un problema alla caviglia sinistra, infatti, Olivier Giroud è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Dopo aver provato a stringere i denti, infatti, l’attaccante transalpino ha chiesto il cambio, uscendo dal campo quasi in lacrime. C’è apprensione nello staff sanitario della Francia e, conseguentemente, anche in casa Milan. A causa di una botta alla caviglia sinistra Giroud è finito KO: le sue condizioni saranno chiaramente valutate nel corso delle prossime ore.

A poco più di una settimana dal fischio d’inizio del derby, è chiaro che il Milan valuterà con estrema attenzione l’evolvere della situazione legata al suo attaccante, protagonista di un inizio di stagione esaltante. Già dopo cinque minuti Giroud aveva richiamato l’attenzione dello staff medico dei ‘Galletti’, salvo poi decidere di rientrare in cambio. A distanza di un quarto d’ora, però, il numero 9 del Milan è ritornato in panchina. Al suo punto è entrato Marcus Thuram in una staffetta, ironia della sorta, tutta ‘milanese. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali in merito.

