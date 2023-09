Futuro Mbappe, scatta la deadline: rischio parametro zero

In casa Paris Saint-Germain continua a tenere banco il caso Mbappé: le voci su un suo addio non si fermano anche dopo la fine del calciomercato estivo

La sessione estiva di calciomercato ha chiuso i battenti da una settimana, ma Kylian Mbappé resta al centro di moltissime voci che lo vorrebbero lontano da Parigi nel prossimo futuro.

Siamo agli sgoccioli di un’altra estate durante la quale le voci sul futuro di Kylian Mbappé si sono susseguite con grande insistenza. Dal possibile trasferimento in Arabia Saudita all’ennesimo accostamento al Real Madrid, quest’estate l’asso del calcio francese sembrava davvero in procinto di lasciare Parigi, ma alla fine è rimasto all’ombra della Torre Eiffel, segnando già 5 gol nelle prime uscite in campionato.

Il contratto che lega Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain scadrà il prossimo 30 giugno, e salvo clamorosi colpi di scena, le parti non rinnoveranno l’accordo in essere dopo l’ultimo del prolungamento del maggio 2022. Un’occasione importante per i tanti club interessati al calciatore classe ’98, uno su tutti il Real Madrid di Carlo Ancelotti, un anno fa molto vicino ad ingaggiarlo e ancora fortemente interessato all’asso francese. Un’occasione ancor più golosa, vista la possibilità di farlo arrivare in Spagna a parametro zero.

Calciomercato Psg, tiene banco il caso Mbappé

Il contratto firmato a maggio 2022 prevedeva un accordo di altri due anni, dunque fino al 30 giugno 2024, con opzione per un’altra stagione. Opzione che non verrà esercitata dal giocatore, come spiegato dallo stesso giocatore alla dirigenza del Paris Saint-Germain in una lettera inviata questa estate.

Il Real Madrid segue l’evolversi della situazione con grande attenzione: i Blancos cercheranno di ingaggiarlo a parametro zero, stabilendo una sorta di deadline. Il giocatore dovrà scegliere il suo futuro: dal 2 gennaio il club di Florentino Perez vorrebbe già formalizzare l’accordo con Mbappé, quando il giocatore sarà autorizzato a negoziare con il club di sua scelta. Se l’operazione non dovesse andare in porto a stretto giro, il Real Madrid virerà definitivamente su altri obiettivi.