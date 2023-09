Mbappe via dal Psg, ma non al Real: nuovo club in Europa

La squadra inglese sarebbe pronta ad un colpo sensazionale nel caso in cui si concretizzasse l’operazione in uscita

L’Al-Ittihad non molla Mohamed Salah. L’esterno egiziano è l’obiettivo numero della formazione saudita, fiduciosa di concludere la complicata operazione entro la fine del calciomercato.

Se Jurgen Klopp, che vorrebbe assolutamente trattenere il proprio pupillo, e la dirigenza dei Reds dovessero cedere alle quasi irresistibili proposte arabe, lo scenario sarebbe tutto da scoprire. Si perchè, come riporta ‘Marca’, un clamoroso intreccio di mercato potrebbe svilupparsi nella prossima stagione. Con gli ipotetici 200 milioni incassati dalla cessione di Salah all’Al-Ittihad, il Liverpool avrebbe un’importante somma da reinvestire sul mercato. E l’obiettivo numero uno potrebbe diventare Kylian Mbappe, in uscita dal Psg nella prossima stagione. Il calciatore, che potrebbe anche rinnovare con i parigini per non essere ceduto a zero, disputerà l’ultima stagione con la maglia dei campioni di Francia. E se il Real Madrid, indiziato principale a puntare il fuoriclasse classe 1998, non dovesse trovare l’accordo, ecco che i Reds entrerebbero in scena. Un’affare che al momento non è soltanto che un’idea che gira tra i corridoi della dirigenza inglese, ma che potrebbe diventare realtà in caso di addio di Mohamed Salah.