Da Neymar a Milinkovic-Savic e Gabri Veiga, mercato chiuso: tutti i big volati in Arabia

Da Neymar e Kessié a Milinkovic-Savic, Mané e Gabri Veiga, il mercato in Arabia si è chiuso: scopri tutti i colpi dell’estate saudita

Il calciomercato arabo si è ufficialmente concluso. Una ventata improvvisa, che ha reso l’estate, ormai quasi conclusa, vivace e ricca di colpi inaspettati. Una “minaccia” per i club europei, che hanno visto alcuni talenti fare le valigie per la nuova destinazione esotica.

Lo sanno bene anche le squadre italiane, con alcuni protagonisti della Serie A o grandi obiettivi di mercato, che hanno scelto o preferito le sirene arabe per il prosieguo della propria carriera. Contratti faraonici, lusso e trattamento da super star: non male per calciatori a fine carriera.

Quelli, ma anche più giovani talenti, come il clamoroso caso di Gabri Veiga, che ha preferito la Saudi Pro League alla Serie A, l’Arabia al Napoli campione d’Italia in carica, nel pieno della sua gioventù calcistica. Colpi inaspettati, qualche rifiuto, come nel caso di Modric, Sergio Ramos, Salah e Zielinski, ma soprattutto tanti milioni nelle casse dei protagonisti.

Da Mané e Kessié a Benzema e Koulibaly: tutti i colpi arabi

Abbiamo quindi deciso di preparare un riepilogo di quelli che sono stati i super colpi del campionato saudita in questa calda estate. Una serie di trasferimenti che hanno generato spogliatoi “improbabili” con compagni di squadra del tutto inaspettati.

Si parte dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha fatto da apripista alla nuova tendenza del mercato, trasferendosi in Arabia in pieno inverno. Dopo di lui è arrivato un volto noto del nostro campionato: Marcelo Brozovic, che a malincuore ha lasciato l’Inter. Il croato, ma non solo, nel club sono arrivati due vincitori della Champions League come Sadio Mané e Aymeric Laporte e ancora Otavio (costato circa 60 milioni), Fofana e Alex Telles.

Rinforzi di altissimi livello anche dall’Al-Hilal, la cui stella sarà chiaramente Neymar. Contratto di lusso e ingaggio da quasi 100 milioni. Insieme a lui sono arrivati Ruben Neves, il portiere Bono, e ancora Malcom dallo Zenit, Mitrovic e due calciatori che hanno segnato pagine importanti in Italia: Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Colpi di rilievo anche all’Al-Ahli, che ha soffiato Gabri Veiga al Napoli per circa 45 milioni di euro. Il centrocampista si ritroverà in squadra con un altro volto noto della Serie A come Franck Kessié ed insieme a lui il portiere Mendy, l’ex Roma Ibanez, l’ex Atalanta Demiral e ancora Saint-Maximin e i doppi ex Premier Ryad Mahrez e Roberto Firmino.

Meno appariscente, ma con il super colpo da Pallone d’Oro Karim Benzema, il mercato dell’Al-Ittihad. In rosa sono arrivati anche N’Golo Kanté, Fabinho, Jota e Luiz Felipe. Anche in questo caso trasferimenti di tutto rispetto.

A queste si uniscono Al-Ettifaq con Gerrard allenatore e i colpi Wijnaldum, Henderson, Moussa Dembelé, Hendry e Gray e l’Al-Shabab di Carrasco e Diallo. C’è chi di dunque partirà con i favori del pronostico e chi invece dovrà lavorare sodo per ingranare.

Dopo 5 giornate è Al-Hilal in testa alla classifica insieme all’Al-Taawon (a sorpresa) con 13 punti, mentre delude l’Al-Shabab penultimo con zero punti. Toccherà al campo parlare, dopo che il calciomercato ha fatto a lungo discutere.