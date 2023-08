Le dieci frasi più belle di Cristiano Ronaldo

Uno dei giocatori più forti che ci siano nella storia del calcio; Cristiano Ronaldo è tra i migliori interpreti di questo sport

Gli ultimi anni di storia calcistica sono stati caratterizzati dal dualismo Cristiano Ronaldo-Messi; un vero e proprio privilegio aver vissuto le sfide, in Liga, tra Real Madrid e Barcellona con entrambi i giocatori che, nonostante l’età, vogliono continuare a giocare e a stupire i propri tifosi.

Il portoghese è un giocatore completo: forte fisicamente, abile nel gioco aereo, devastante in progressione e con una buonissima tecnica. Negli ultimi anni di carriera ha spostato il suo raggio di azione e da attaccante esterno è diventato un centravanti abilissimo all’interno dell’area di rigore avversaria.

Cristiano Ronaldo, nella sua carriera, ha giocato anche con la Juventus; sulla sua esperienza italiana ha affermato “E’ un campionato difficile soprattutto per gli attaccanti, è una lega con qualità“. In Serie A il portoghese è stato dominatore assoluto trascinando i bianconeri a grandi risultati.

Proprio un giocatore che ha giocato nella Juventus è stato fonte di ispirazione per Cristiano Ronaldo; parliamo di Del Piero per il quale il portoghese ha espresso sempre parole al miele. “Sei stato il mio modello, il campione che ho sempre ammirato“. Dichiarazione importante nei confronti di un altro giocatore capace di fare la storia del calcio.

Un altro campione italiano ha ricevuto parole di grande stima da parte di Cristiano Ronaldo; si tratta di Francesco Totti, uno dei giocatori italiani più forti degli ultimi tempi. “È impressionante, dimostra che l’età nel calcio non è importante” queste le parole del portoghese nei confronti dell’ex capitano dei giallorossi.

Sappiamo benissimo come Cristiano Ronaldo, nel corso del tempo, abbia sempre avuto la voglia di migliorarsi per diventare il più grande di tutti. Aspetto che ha sempre confermato come quando disse “Voglio essere il migliore di sempre e lavoro per esserlo“. Questa sua motivazione lo ha portato ad essere il giocatore che tutti conosciamo e ancora oggi è tra i migliori che ci siano.

Le migliori frasi di Cristiano Ronaldo: da Mourinho a Messi

Una delle esperienze più importanti di Cristiano Ronaldo è stata, senza ombra di dubbio, quella al Real Madrid dove ha vissuto anni fantastici e dove ha avuto la possibilità di essere allenato da Mourinho, uno dei migliori tecnici che ci siano in circolazione. “Mourinho è un allenatore fantastico e i titoli vinti parlano per lui” queste le parole dell’attaccante portoghese nei confronti del connazionale.

In Liga, come abbiamo detto, ha vissuto anni di grandi battaglie sportive con Messi quando l’argentino guidava l’attacco del Barcellona. Sul fuoriclasse ha sottolineato “Siamo stati da stimolo l’uno con l’altro“; affermazione con più di un fondo di verità considerando quante pagine meravigliose di calcio abbiano scritto due giocatori di questo spessore.

Ci sono stati altri giocatori sui quali Cristiano Ronaldo ha voluto dire la sua “Tecnicamente rimane impressionante” è quanto disse su Ronaldinho, uno dei giocatori brasiliani più forti che siano mai esisti anche se non è mai riuscito ad avere la giusta continuità di rendimento. Parole anche per Balotelli “Deve parlare meno e giocare di più“; l’attaccante azzurro non è riuscito ad esprimere al meglio un potenziale a dir poco infinito.

Nella seconda esperienza al Manchester United non è riuscito a rendere come, probabilmente, avrebbe voluto. Non sono mancate dichiarazioni decisamente forti ma che hanno sempre fatto parte del personaggio Ronaldo. Impossibile dimenticare il “Forse è geloso perché io sto ancora giocando ad alto livello e lui ha smesso” in riferimento a Rooney, giocatore che (in maglia Red Devils) ha scritto pagine molto importanti.

Poco prima dell’inizio del Mondiale in Qatar, il fenomeno portoghese non ha risparmiato i proprietari del Manchester United con una dichiarazione decisamente forte “A loro non importa nulla della squadra. Almeno non della parte sportiva“. Cristiano Ronaldo, sia dal punto di vista calcistico sia a livello comunicativo, è uno capace di lasciare un segno a dir poco indelebile in uno degli sport più seguiti al mondo.