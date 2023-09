Il messaggio di Kvaratskhelia: “Chiedete al Napoli”

Un messaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli: l’attaccante georgiano parla del suo rapporto con la Nazionale

Mesi dopo la mancata partecipazione agli Europei Under 21, Khvicha Kvaratskhelia ne parla per la prima volta, tirando in ballo il Napoli.

In ritiro con la Nazionale della Georgia che domani affronterà la Spagna, Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti locali, in particolar modo a quella relativa alla sua assenza in occasione degli ultimi Europei Under 21 disputati tra giugno e luglio scorsi.

Ai microfoni dei cronisti, l’asso georgiano del Napoli ha spiegato: “Se ho rifiutato per qualche pressione del club azzurro? Potete chiedere al club, per la Georgia io ho dato sempre il massimo”. Kvaratskhelia ha sottolineato che per lui “sarebbe stato bello, ma forse non sarebbe stato giusto nei confronti dei ragazzi che se l’erano meritato nei due anni precedenti”.

Napoli, le parole di Kvaratskhelia dal ritiro della Georgia

Per il classe classe 2001 originario di Tbilisi impossibile non parlare della notizia dell’inserimento nell’elenco dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2023: “Ovviamente sono contento per la nomination, ma in questo momento penso solo a fare bene con la Spagna. Sono felice di essere dove sono” ha concluso l’asso georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia è stato infatti inserito tra i 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro insieme al compagno di squadra Victor Osimhen col quale ha trascinato il Napoli alla conquista dello storico scudetto targato Luciano Spalletti. Una nomination importante e che sottolinea ulteriormente il valore del classe 2001, in questi giorni al centro di molte voci di mercato tra il rinnovo col Napoli (con tanto di comunicato del club azzurro) e ipotesi che lo vorrebbero lontano dalla città partenopea, ma solo in futuro.