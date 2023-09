Pallone d’Oro, i 30 nominati: ci sono anche quattro ‘italiani’…più due

Arrivano le 30 nominations per il Pallone d’Oro: tra i tanti protagonisti, anche calciatori della nostra Serie A

Inizia ufficialmente la corsa al Pallone d’Oro 2023. ‘France Football’, come sempre, ha diramato la lista dei 30 candidati che si contenderanno i voti dei giurati per l’assegnazione dell’ambitissimo riconoscimento. Si apre la caccia al detentore Karim Benzema.

Il centravanti francese è ovviamente nella lista dei 30, ma per lui sarà difficile confermarsi. Spiccano, e non potrebbero essere altrimenti, i nomi di Lionel Messi, trascinatore dell’Argentina al trionfo ai Mondiali, Erling Haaland, dominatore con il Manchester City campione di tutto a suon di gol, e il solito Kylian Mbappé. E’ un elenco che comunque annovera fior di campioni, e la Serie A si difende bene, eccome.

Pallone d’Oro, anche tanta Serie A: Lautaro, Barella e non solo

Non potevano non esserci due giocatori simbolo dell’Inter, che è arrivata a contendersi la Champions League in finale con il City. I nerazzurri si vedono rappresentati da Lautaro Martinez e da Nicolò Barella.

Ci sarebbe un ‘altro’ interista, che si è guadagnato la nomination per quanto fatto con i nerazzurri, ossia Andrè Onana, oggi al Manchester United. C’è anche un altro giocatore che ha lasciato l’Italia, ma da noi ha trovato lustro: è Kim Min-Jae, ex Napoli ora al Bayern Monaco. Per gli azzurri campioni d’Italia, che hanno ben figurato anche in Europa, ci sono in lizza il miglior giocatore della scorsa Serie A, Khvicha Kvaratskhelia, e il capocannoniere, Victor Osimhen. Fuori, per la prima volta dopo vent’anni, Cristiano Ronaldo.

Ecco gli altri nominati a completare l’elenco: Gvardiol, Musiala, Salah, Saka, De Bruyne, Bellingham, Kolo Muani, Bernardo Silva, Ruben Dias, Emiliano Martinez, Odegaard, Gundogan, Bonou, Julian Alvarez, Vinicius Jr, Rodri, Griezmann, Lewandowski, Modric, Kane.