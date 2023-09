Theo Hernandez cerca il riscatto: il derby di Milano è la sua occasione

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli, è a caccia di riscatto dopo le delusioni dell’ultima stagione: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Arrivare in semifinale di Champions, a meno che tu non sia Real Madrid o PSG, è un grandissimo risultato che testimonia un grande percorso e, anche se dovessi essere eliminato, resterebbe comunque il traguardo raggiunto condito da una certa soddisfazione.

Questo in un contesto normale, ma non in un derby, più in particolare in un derby come quello di Milano. Sì perché nel mese di maggio abbiamo vissuto uno dei derby della Madonnina più tesi di sempre con l’Inter che ha staccato il pass per la finalissima di Champions League asfaltando letteralmente il Milan di Stefano Pioli nel quale le sue stelle non sono riuscite a brillare, una su tutte quella di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, autore di una buona stagione, ma non ottima come quella precedente, era diventato nelle stagioni precedenti un idolo del tifo rossonero nei derby, ma il doppio confronto europeo ne ha ridimensionato un po’ la caratura. Uno status che l’ex Real Madrid vuole immediatamente riacquistare e, per farlo, ha una grande occasione: un’altra stracittadina.

Theo Hernandez cerca vendetta: il suo Milan vuole battere l’Inter

Dopo la sosta per le nazionali infatti, Theo Hernandez sarà uno dei protagonisti del derby fra Inter e Milan di sabato 16 settembre con, in palio, la vetta della classifica del campionato italiano di Serie A.

Una grandissima chance di riscatto per il francese e per Stefano Pioli che dovranno confermare quanto di buono messo in mostra nelle prime tre giornate con nove punti messi in cascina, con un big match vinto in casa della Roma di Josè Mourinho e del nuovo arrivato Romelu Lukaku, centravanti belga al centro di mille voci di calciomercato nell’ultima estate.