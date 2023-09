Scoppia lo scandalo, nuovo acquisto illegale: cosa sta succedendo

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena in uno degli acquisti più discussi dell’ultima sessione di mercato: cosa sta succedendo

Coda polemica per il calciomercato ed in particolare per uno degli acquisti più discussi della sessione estiva da poco conclusa nei principali campionati europei.

Una sessione caratterizzata dai faraonici acquisti dei club della Saudi Pro League, soprattutto, ma anche su qualche trasferimento finito in copertina. Tra questi rientra sicuramente quello di Joao Felix dall’Atletico Madrid al Barcellona. Un prestito formalizzato nelle ultime ore di mercato e che ha sollevato un polverone destinato a durare ancora molto tempo.

Il motivo è da ricercare soprattutto nell’ingaggio che il club catalano ha dichiarato di corrispondere al portoghese: circa quattrocentomila euro netti. Una cifra decisamente fuori mercato, considerando quanto percepiva il giocatore all’Atletico Madrid, i 100 milioni spesi qualche anno fa dai Colchoneros per acquistarlo e la valutazione di circa 50 milioni fatta dal club di appartenenza per venderlo.

In base a tutte queste considerazione, la Liga ha voluto iscrivere Joao Felix nel bilancio del Barcellona valida per il fair play finanziario per un ingaggio di 4 milioni di euro. Una somma che ha riacceso la polemica.

Calciomercato Barcellona, l’accusa: Joao Felix acquisto illegale

Stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, infatti, in molti sostengono che con un ingaggio da quattro milioni di euro, il Barcellona non avrebbe potuto formalizzare il suo acquisto.

Secondo il portale ci sarebbe una sorta di sollevazione perché il club catalano, riservando quattro milioni di stipendio a Joao Felix, non avrebbe potuto registrare il suo acquisto e questo sarebbe quindi illegale.

Resta da vedere se ciò porterà a qualche intervento ufficiale nei prossimi giorni, anche in considerazione del fatto che per liberare margine salariale per gli acquisti dello stesso Joao Felix e di Cancelo, il Barcellona negli ultimi giorni di mercato aveva dato il via libera alla cessione di Ansu Fati, Eric Garcia e Ez Abde.