Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 settembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 7 settembre settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

I titoli sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport: “L’Inter fa il pieno“. Una giuria speciale vede i nerazzurri campioni: “Inzaghi non può fallire”. Ma è 1-0 per Pioli: Simone vince e segna di più, però il milanista ha conquistato uno scudetto. Allegri su: Juve, Vlahovic e Chiesa ritrovano i gol perduti. Spalletti cambia tutto: quante differenze con l’era Mancini.

“Chi ha paura della Juve“, così apre questa mattina il Corriere dello Sport. Vlahovic, la verità sulla cessione voluta e mancata. La carica di Garcia: Napoli all’attacco. Lotito lancia la sfida: “Questa Lazio non è più cenerentola”. Perché la Roma è sotto schiaffo. Nazionale, il metodo Spalletti. Verratti in Qatar per 50 milioni.

L’apertura del quotidiano Tuttosport: “Processo a Roma!“. Inchiesta Prisma: la cassazione dà ragione alla Juve. “Attenti alla Juventus. Ed è l’anno del Toro”, Costacurta esclusivo: “L’Inter è la più forte”. Derby totale: in ballo anche David. Sfida per la seconda stella e per l’asso del Lille. Thiago Silva e quel provino di Sazonov “il brasiliano”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 7 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

“Bellingham a ritmo de CR7“, questa la prima pagina del quotidiano spagnolo Marca. In evidenza il grande inizio di stagione del talento inglese, nuovo faro del Real Madrid di Ancelotti. L’Equipe apre invece con la Francia: “Tout près de l’en-but“, Mbappe e compagni impegnati questa sera contro l’Irlanda nella sfida delle qualificazioni ad Euro 2024.