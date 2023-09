Mourinho rivuole Totti alla Roma: l’idea dello Special One

La Roma potrebbe richiamare Francesco Totti al fianco di José Mourinho con un ruolo ben preciso: l’ultima indiscrezione

Un inizio di stagione da dimenticare per la Roma, almeno dal punto di vista dei risultati. Un punto in tre gare per i giallorossi che sperano nella sosta per trovare la quadra e sfruttare il potenziale a disposizione di José Mourinho.

Il tecnico portoghese è già finito nel mirino delle critiche, ma c’è anche un altro aspetto da considerare: il rapporto con gli arbitri. Nelle sue stagioni in giallorosso, lo ‘Special One’ ha avuto più di una polemica contro i direttori di gara ed è recente il video in cui, ricordando la finale di Europa League contro il Siviglia, afferma: “Se parlo prendo 10 giornate di squalifica”.

Il riferimento è alla direzione di gara di Taylor, ma anche in Italia le cose non è che vanno meglio. Anche nella partita contro il Milan non sono mancati episodi che non sono piaciuti a Mourinho che nel post gara ha preferito non parlare. Proprio per migliorare questo aspetto, lo ‘Special One’ vorrebbe al suo fianco Francesco Totti.

Roma, ritorno di Totti: l’idea di Mourinho

Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, Mourinho vorrebbe il ritorno di Totti alla Roma con un ruolo ben specifico, quello di dirigente a cui sono affidate le vicende relative alle questioni arbitrali.

In particolare, l’idea dello Special One è che sia proprio Totti ad intervenire in pubblico per parlare degli arbitri al posto del tecnico. Dal canto suo l’ex capitano – riporta sempre il quotidiano – vorrebbe un ruolo più operativo rispetto a quello prospettato dal portoghese.