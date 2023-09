Lautaro Martinez in cima al mondo: l’Inter e 100 milioni di euro

Lautaro Martinez, capitano e bomber dell’Inter di Simone Inzaghi, è entrato nei primi trenta del Pallone d’Oro: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta viaggiando a vele spiegate in questo inizio del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, che hanno concluso la stagione precedente con la sconfitta nella finale di Champions League ad Istanbul contro il Manchester City, sono pronti a cercare riscatto in Europa e ad andare a caccia della seconda stella in Italia dove si contenderanno il titolo con le solite grandi: Napoli, Milan e Juventus e occhio alle outsider dalla capitale. Il protagonista di questo inizio sprint dell’Inter è senza dubbio Lautaro Martinez che, con cinque gol in tre presenze, si è già candidato alla corsa per il titolo di capocannoniere della Serie A confermando il trend di una stagione da urlo che ha portato nella bacheca personale del calciatore argentino la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, ma soprattutto la Coppa del Mondo, a dicembre del 2022 nella finalissima con la Francia. Un’annata ricca di soddisfazioni per il Toro che, nella giornata di ieri, è stato inserito fra i primi trenta nominati nella lista del Pallone d’Oro del 2023.

Lautaro si è preso il mondo e l’Inter vuole che nessuno si prenda lui

L’Inter ha intenzione di tenersi stretta la stella di Lautaro Martinez per molto tempo. Il giocatore argentino, insignito della fascia di capitano dopo l’addio di Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, è un leader emotivo oltre che tecnico all’interno della rosa ed ha visto il suo valore in sede di calciomercato schizzare nelle ultime stagioni in seguito alle ottime prestazioni.

La Beneamata punta molto su di lui e non sembra disposta a cederlo. La valutazione che l’Inter fa di Lautaro è sicuramente superiore ai 100 milioni di euro e, negli ultimi anni, la dirigenza nerazzurra ha respinto molti club che si sono affacciati per il Toro, dalle sirene arabe delle scorse settimane fino, andando a ritroso, al tentativo del Barcellona nell’estate del 2020. Lautaro è un punto fermo dell’Inter che vede nell’argentino forse l’unico vero e proprio incedibile nella sua rosa.