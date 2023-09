Inter, Cuadrado in Arabia: svelata la mega offerta

L’Inter protagonista sul mercato nell’ultima finestra estiva: c’è un curioso retroscena sull’arrivo di nuovo acquisto alla corte di Inzaghi

L’Inter si è mossa tanto questa estate sul mercato, cambiando praticamente metà squadra nell’ultima sessione della campagna trasferimenti.

Sono ben dodici i volti nuovi nella rosa di Simone Inzaghi, tra i quali uno dei più sorprendenti è stato certamente Juan Cuadrado. Trattativa lampo a metà luglio per l’esterno colombiano, che poco prima si era liberato a parametro zero dalla Juventus dopo il mancato rinnovo e la fine del matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. Cuadrado è approdato da svincolato alla corte di Inzaghi, dimezzandosi l’ingaggio rispetto ai 5 milioni che percepiva a Torino. Il 35enne laterale destro ha firmato un contratto annuale con l’Inter, a poco più di 2,5 milioni di euro (4,7 al lordo per le casse della società di Zhang). Cuadrado non è stato accolto nel migliore dei modi dalla curva interista, memore dei suoi trascorsi in bianconero e per certi atteggiamenti sul terreno di gioco.

Calciomercato Inter, retroscena Cuadrado: 15 milioni all’anno per volare in Arabia Saudita

Il nazionale colombiano proverà a farsi apprezzare anche dai sostenitori interisti, oltre ovviamente a dare il proprio contributo alla causa nello scacchiere di Inzaghi.

Il classe ’88 per il momento è sempre subentrato al titolare Dumfries, collezionando un assist per Lautaro Martinez nel perentorio 4-0 rifilato ai danni della Fiorentina. Cuadrado anche in Nazionale ha confermato la propria soddisfazione per l’arrivo a Milano, mentre trapelano nuovi retroscena sul suo passaggio all’Inter dopo l’addio alla Juve. Prima infatti dell’accordo con Marotta e Ausilio, l’esterno sudamericano avrebbe rifiutato un biennale da 16 milioni di euro complessivi dall’Al-Shabab come rivelato da ‘Sky Sport’. Cuadrado per accettare le lusinghe del club della Saudi League (dove oggi chiude la sessione di mercato, ndr) pretendeva invece uno stipendio da 15 milioni a stagione, rilancio che alla fine non è arrivato aprendo le porte quindi al trasferimento del giocatore nell’undici di Inzaghi.