Cagliari, rinnovo o addio: contratto in scadenza, la situazione

Il Cagliari, neopromosso in Serie A, deve risolvere la delicata situazione del centrocampista con il rinnovo in scadenza a giugno

La scorsa stagione, per il Cagliari, si è chiusa nel migliore dei modi; la finale playoff contro il Bari ha infatti regalato la promozione ne massimo campionato italiano. Un successo targato Ranieri che, da quando si è seduto sulla panchina del club, ha cambiato mentalità alla squadra.

L’obiettivo, per la nuova stagione, è ovviamente raggiungere la salvezza anche se non sarà per nulla semplice; l’inizio non è stato dei migliori con un solo punto conquistato a fronte di due sconfitte. Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Cagliari riceverà l’Udinese e sarà fondamentale ottenere i tre punti in modo da iniziare a muovere la classifica.

Un giocatore importante e che può aiutare ad ottenere la vittoria è Nandez; il classe 1995 è fondamentale per il sistema di gioco del Cagliari. Dinamico, dotato di buona corsa, abile negli inserimenti e con la possibilità di calciare da fuori area; queste le caratteristiche di Nandez che può essere uno dei principali protagonisti della stagione di un club che vuole ottenere la salvezza.

Il centrocampista, però, ha una situazione contrattuale non semplice e il suo futuro rischia seriamente di dividersi tra la possibilità del rinnovo e il rischio di lasciare il club al termine della stagione a parametro zero.

Nandez-Cagliari: due possibilità per il futuro

Nandez veste la maglia del Cagliari dal 2019 e ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Una situazione non semplice da gestire per il club ma anche per il calciatore che rischia di giocare con un futuro ancora incerto.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la percentuale maggiore è quella dell’addio di Nandez a fine stagione a parametro zero. Il Cagliari perderebbe tanto non solo a livello tecnico ma anche dal punto di vista economico considerando il valore del ragazzo.

Nel calciomercato, però, nulla è scontato e proprio per questo esiste ancora la possibilità che il giocatore possa rinnovare con il Cagliari. E’ chiaro che è una situazione da risolvere il prima possibile in modo da risolvere la situazione del giocatore e del club.

Nandez, all’interno del sistema di gioco di Ranieri è fondamentale e rappresenta una soluzione in più per l’obiettivo della squadra, raggiungere il prima possibile la salvezza. Tutto questo in attesa della definizione di un contratto che o sarà rinnovato o terminerà il prossimo trenta giugno.